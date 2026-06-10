LEGA, RABBUFFO NOMINATO VICE COMMISSARIO PROVINCIALE

Prosegue il percorso di riorganizzazione della Lega in provincia di Teramo. Berardo Rabbuffo, Capogruppo della Lega al Comune di Teramo, è stato nominato vice commissario provinciale del partito mentre Anthony Romani, imprenditore del settore turistico, è il nuovo commissario cittadino della Lega di Roseto degli Abruzzi.

"L'obiettivo di queste e altre nomine, che saranno formalizzate a breve, è rafforzare ulteriormente il radicamento del partito sul territorio in vista dei tanti appuntamenti elettorali in programma nel 2027, dalle politiche, alle provinciali alle amministrative", sottolinea Andrea Scordella, commissario provinciale della Lega. "Rabbuffo – spiega - è già una figura di grande esperienza politica, una garanzia per competenza e affidabilità e sono certo che contribuirà in maniera significativa alla crescita del partito anche a livello provinciale. Romani è un imprenditore molto conosciuto e stimato a Roseto. Tutte e due le nomine sono state condivise e maturate attraverso il confronto con la base, con iscritti, tesserati e militanti. A entrambi i migliori auguri di buon lavoro. Sono sicuro che sapranno svolgere i nuovi incarichi con impegno e competenza". "Si tratta di nomine che rafforzano ulteriormente la presenza e l'organizzazione del partito sul territorio", dichiara il coordinatore regionale Vincenzo D'Incecco. "A Rabbuffo e Romani – aggiunge - rivolgo un sincero augurio per il nuovo percorso che li attende. Sono due validissimi riferimenti territoriali e sapranno dare un contributo importante al percorso di crescita e consolidamento della Lega. È proprio dal radicamento territoriale che stiamo ripartendo per costruire un partito sempre più solido e capace di dare le risposte di cui i cittadini hanno bisogno". Soddisfazione viene espressa anche da Giuseppe Bellachioma, Capogruppo della Lega al Comune di Roseto degli Abruzzi. "Sono molto contento della nomina di Romani. In città - sottolinea - si ricostituisce il gruppo della Lega anche dal punto di vista organizzativo con l'obiettivo di arrivare alle prossime elezioni amministrative con una lista ben strutturata all'interno della coalizione di centrodestra". Nei prossimi giorni ci sarà una riunione dedicata al tesseramento. Nell'occasione saranno nominati anche il vice commissario cittadino e il responsabile organizzativo.