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DOCENTE AGGREDITO A SCUOLA, LA CGIL: «LE PUNIZIONI NON BASTANO»

AULAVUOTA1Il recente e gravissimo episodio di violenza verificatosi presso l’Istituto Statale

d'Istruzione Superiore "Peano-Rosa" di Nereto ci lascia profondamente colpiti

e impone una riflessione urgente e non più rimandabile sullo stato di salute

della nostra comunità scolastica. Di fronte a fatti di questa gravità, la Segreteria

Provinciale della FLC CGIL di Teramo esprime la più ferma e assoluta

condanna per quanto accaduto, ribadendo che la violenza non può trovare

alcuno spazio nei contesti educativi.

Al contempo, esprimiamo la più totale e sentita solidarietà al docente coinvolto,

a cui va la nostra vicinanza sia come sindacato sia come comunità di lavoratrici

e lavoratori della conoscenza. Un ringraziamento va anche alla famiglia dello

studente, la cui pronta presa di coscienza e assunzione di responsabilità di

fronte all'accaduto rappresenta un segnale importante e un punto di partenza

fondamentale per qualsiasi percorso di recupero.

Se da un lato è inevitabile che si attivi la macchina dei provvedimenti

disciplinari, la FLC CGIL di Teramo ribadisce con fermezza che la sanzione

non potrà in alcun modo essere considerata l'unica soluzione. Liquidare il

problema con una risposta puramente repressiva o punitiva significa chiudere

gli occhi davanti a un disagio giovanile e sociale molto più profondo, che le

scuole del nostro territorio si trovano ad affrontare ogni giorno in totale

solitudine. Non è militarizzando le aule o inasprendo i voti in condotta che si

garantisce la sicurezza. Per arginare la violenza e la devianza minorile serve

un investimento strutturale e massiccio sulla scuola pubblica, non la politica

dei muri e delle punizioni.

Il personale della scuola – docenti, personale ATA, dirigenti ed educatori – è

quotidianamente in prima linea, ma si trova a operare senza strumenti

adeguati. Chi ha il compito di formare i cittadini di domani si scontra ogni giorno

con classi sovraffollate, una burocratizzazione soffocante che svuota il senso

della funzione educativa, retribuzioni che restano tra le più basse d'Europa e

una cronica mancanza di personale specializzato di supporto.

Per queste ragioni, come FLC CGIL di Teramo riteniamo indispensabile e

chiediamo con forza:

Investimenti straordinari per il potenziamento strutturale e massiccio

degli organici dei docenti e del personale ATA. L'introduzione stabile di figure professionali specializzate (psicologi,

pedagogisti e assistenti sociali) capaci di intercettare il disagio prima che

sfoci in violenza, garantendo un supporto psicopedagogico continuo.

Il riconoscimento del valore sociale ed economico del lavoro

scolastico, restituendo dignità e autorevolezza a chi opera in contesti

sempre più lacerati.

Questo gravissimo episodio dimostra chiaramente che non c'è più tempo da

perdere. Proprio per questa ragione, e per assumere un impegno formale,

serio e continuativo a tutela di tutta la comunità educante, la FLC CGIL di

Teramo annuncia l'organizzazione, prossimamente, di un momento di

approfondimento specifico sul tema della violenza e del clima relazionale

all'interno delle istituzioni scolastiche.

L'incontro, promosso dal sindacato, non intende essere una passerella teorica,

ma un vero e proprio laboratorio di proposte. L'obiettivo è aprire un dibattito

serio, integrato e continuativo con tutti gli attori del territorio per far sì che la

scuola torni a essere, a Nereto come in tutta la provincia, un presidio sicuro di

legalità, inclusione, democrazia e crescita sociale.

La FLC CGIL Teramo invita fin da ora tutte le componenti scolastiche, le

istituzioni e le forze sociali del territorio a unirsi a questo fondamentale percorso

di mobilitazione e proposta.

Teramo, 10/06/2026

La Segreteria Provinciale FLC CGIL Teramo