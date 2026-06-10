DOCENTE AGGREDITO A SCUOLA, LA CGIL: «LE PUNIZIONI NON BASTANO»

Il recente e gravissimo episodio di violenza verificatosi presso l’Istituto Statale
d'Istruzione Superiore "Peano-Rosa" di Nereto ci lascia profondamente colpiti
e impone una riflessione urgente e non più rimandabile sullo stato di salute
della nostra comunità scolastica. Di fronte a fatti di questa gravità, la Segreteria
Provinciale della FLC CGIL di Teramo esprime la più ferma e assoluta
condanna per quanto accaduto, ribadendo che la violenza non può trovare
alcuno spazio nei contesti educativi.
Al contempo, esprimiamo la più totale e sentita solidarietà al docente coinvolto,
a cui va la nostra vicinanza sia come sindacato sia come comunità di lavoratrici
e lavoratori della conoscenza. Un ringraziamento va anche alla famiglia dello
studente, la cui pronta presa di coscienza e assunzione di responsabilità di
fronte all'accaduto rappresenta un segnale importante e un punto di partenza
fondamentale per qualsiasi percorso di recupero.
Se da un lato è inevitabile che si attivi la macchina dei provvedimenti
disciplinari, la FLC CGIL di Teramo ribadisce con fermezza che la sanzione
non potrà in alcun modo essere considerata l'unica soluzione. Liquidare il
problema con una risposta puramente repressiva o punitiva significa chiudere
gli occhi davanti a un disagio giovanile e sociale molto più profondo, che le
scuole del nostro territorio si trovano ad affrontare ogni giorno in totale
solitudine. Non è militarizzando le aule o inasprendo i voti in condotta che si
garantisce la sicurezza. Per arginare la violenza e la devianza minorile serve
un investimento strutturale e massiccio sulla scuola pubblica, non la politica
dei muri e delle punizioni.
Il personale della scuola – docenti, personale ATA, dirigenti ed educatori – è
quotidianamente in prima linea, ma si trova a operare senza strumenti
adeguati. Chi ha il compito di formare i cittadini di domani si scontra ogni giorno
con classi sovraffollate, una burocratizzazione soffocante che svuota il senso
della funzione educativa, retribuzioni che restano tra le più basse d'Europa e
una cronica mancanza di personale specializzato di supporto.
Per queste ragioni, come FLC CGIL di Teramo riteniamo indispensabile e
chiediamo con forza:
• Investimenti straordinari per il potenziamento strutturale e massiccio
degli organici dei docenti e del personale ATA.• L'introduzione stabile di figure professionali specializzate (psicologi,
pedagogisti e assistenti sociali) capaci di intercettare il disagio prima che
sfoci in violenza, garantendo un supporto psicopedagogico continuo.
• Il riconoscimento del valore sociale ed economico del lavoro
scolastico, restituendo dignità e autorevolezza a chi opera in contesti
sempre più lacerati.
Questo gravissimo episodio dimostra chiaramente che non c'è più tempo da
perdere. Proprio per questa ragione, e per assumere un impegno formale,
serio e continuativo a tutela di tutta la comunità educante, la FLC CGIL di
Teramo annuncia l'organizzazione, prossimamente, di un momento di
approfondimento specifico sul tema della violenza e del clima relazionale
all'interno delle istituzioni scolastiche.
L'incontro, promosso dal sindacato, non intende essere una passerella teorica,
ma un vero e proprio laboratorio di proposte. L'obiettivo è aprire un dibattito
serio, integrato e continuativo con tutti gli attori del territorio per far sì che la
scuola torni a essere, a Nereto come in tutta la provincia, un presidio sicuro di
legalità, inclusione, democrazia e crescita sociale.
La FLC CGIL Teramo invita fin da ora tutte le componenti scolastiche, le
istituzioni e le forze sociali del territorio a unirsi a questo fondamentale percorso
di mobilitazione e proposta.
Teramo, 10/06/2026
La Segreteria Provinciale FLC CGIL Teramo