IL TERAMESE SEGNALA... SBRACCIA RISOLVE



È arrivata in tempi rapidissimi la risposta dell'amministrazione comunale alla segnalazione pubblicata ieri dal nostro “Teramese”, sul marciapiede scomposto davanti alla Villa Comunale. A poche ore dalla segnalazione, infatti, l'assessore Mimmo Sbraccia si è attivato per far eliminare la criticità che rappresentava un potenziale pericolo per i pedoni. L'intervento disposto dall'assessore Sbraccia ha consentito di ripristinare rapidamente la sicurezza, un’azione che testimonia l'attenzione dell'amministratore verso le segnalazioni provenienti dai cittadini. La tempestività della risposta è stata apprezzata da numerosi frequentatori della Villa Comunale, che avevano evidenziato la necessità di un intervento per evitare possibili incidenti.



Sopra: la foto del marciapiede sistemato, sotto come era ieri mattina, prima dell'intervento dell'assessore