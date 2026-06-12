EVADE PER ANDARE A FAR SERATA IN UN NIGHT CLUB

A Martinsicuro i carabinieri hanno arrestato uno straniero abitante nel Piceno, evaso dai domiciliari, ai quali è sottoposto per i reati di resistenza e oltraggio. Ieri sera, ha abbandonato arbitrariamente la propria residenza per andare in un night club di Martinsicuro, ma alla vista dei carabinieri ha tentato una fuga a piedi, ma è stato bloccato dai militari e posto in stato di arresto.

Questa mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Teramo che dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la prosecuzione della detenzione domiciliare.