SAN PIETRO ACCOGLIE E PREMIA GLI "AMICI DELL'INFIORATA" DI NEPEZZANO

Un immenso tappeto di colori, simboli e spiritualità ha trasformato via della Conciliazione
in uno dei luoghi più suggestivi d'Italia. In occasione della festività dei Santi Pietro e
Paolo, patroni della Capitale, si è svolta la XIII edizione dell'Infiorata Storica di Roma e
la VI edizione dell'Infiorata delle Pro Loco d'Italia, evento che anche quest'anno ha
richiamato migliaia di visitatori, regalando uno spettacolo di straordinaria bellezza.
L'edizione 2026, dedicata al tema della pace, ha visto centinaia di volontari impegnati nella
realizzazione di spettacolari quadri floreali e opere di arte effimera che hanno impreziosito
il percorso verso piazza San Pietro. L'iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Roma
Capitale in collaborazione con l'UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, ha
coinvolto 26 tra Pro Loco e associazioni provenienti da dieci regioni italiane, confermando
il valore culturale e identitario di una manifestazione ormai tra le più attese dell'estate
romana.
Le opere hanno iniziato a prendere forma dal tardo pomeriggio di domenica, grazie a un
intenso lavoro proseguito senza sosta per tutta la notte. All'alba, artisti e volontari hanno
completato gli ultimi dettagli, consegnando al pubblico un'esposizione inaugurata e
benedetta ufficialmente alle ore 10 del mattino, capace di emozionare pellegrini, turisti e
cittadini.
Tra le delegazioni protagoniste della manifestazione si è distinta quella degli "Amici
dell'Infiorata" di Nepezzano, che ha conquistato una menzione speciale con l'opera "La
fraternità disarmante", riconoscimento che conferma il prestigioso risultato ottenuto
nell'edizione dello scorso anno.
Il prodotto artistico, ideato insieme a don Carlo Farinelli, parroco della parrocchia di San
Lorenzo Martire di Nepezzano, ha saputo interpretare con grande intensità il tema della
pace attraverso un linguaggio artistico ricco di simboli e materiali naturali. Segatura, sale,
favino, dischetti di cotone, farina di mais, lana e piume sono stati sapientemente
assemblati per dare vita a una composizione di forte impatto spirituale. Questa la
descrizione dell’opera: essa cattura l'essenza dell'Agnello di Dio che toglie i peccati del
mondo. Al centro della composizione, un docile agnello, raffigurato con un manto vellutato
di lana dorata che riflette la sua divina mansuetudine, riposa con serenità. La sua Pacedisarmata è resa evidente dal fatto che non impugna nulla, ma senza armi convenzionali,
egli vince con la Sua dolcezza. La Sua forza risiede proprio nella Sua apparente
debolezza, offrendo un esempio vivente di mansuetudine che trasforma il mondo. In volo
sopra l'agnello, una colomba, simbolo puro di Amore e Pace, estende l'unica arma
"disarmante" che conosce: un ramoscello d'ulivo. Questa combinazione di immagini –
l'agnello indifeso e la colomba con il suo ramoscello – incarna una potenza spirituale che
non distrugge ma guarisce. La scena si svolge sopra il globo terrestre, sorretto da una
molteplicità di mani umane che rappresentano i cinque continenti, unite in un gesto
universale di accoglienza e cooperazione. Il tutto è racchiuso da elaborati ornamenti di
ispirazione rinascimentale, che conferiscono all'opera una qualità sacra e senza tempo,
incorniciando il messaggio centrale: la vera forza non sta nella violenza, ma nella
mansuetudine che porta alla riconciliazione globale.
Un'opera che ha colpito organizzatori e visitatori per l'equilibrio tra qualità artistica e
profondità del significato, tanto da meritare una nuova menzione speciale, confermando
l'eccellenza raggiunta dal gruppo teramano nel panorama nazionale delle infiorate
artistiche.
A realizzare il quadro sono stati Lucia Angelozzi, Ilaria Brandimarte, Tiziana Di
Giovanni, Daniela Di Lembo, Deborah Di Lembo, Mariapia Di Lorito, Marzia Falconi,
Lina Flamminii, Gianni Pace, Elena Rossi, Martina Rossi, Federica Terribile, Gabriele
Tribuiani, Maddalena Ulissi e Daniela Verone, protagonisti di un lavoro corale che ha
richiesto competenza, precisione e spirito di squadra.
Gli "Amici dell'Infiorata" rivolgono un sentito ringraziamento a Maria Cappelli, Lucia Di
Francesco e Concetta Paoletti che, pur non potendo essere presenti a Roma, hanno
fornito nei giorni precedenti un prezioso contributo nell'organizzazione dell'iniziativa.
Il successo ottenuto nella cornice unica di piazza San Pietro rappresenta non solo un
motivo di orgoglio per Nepezzano, ma anche la conferma di come l'arte effimera delle
infiorate continui a essere uno straordinario strumento di dialogo, fede e promozione del
territorio. Un messaggio di pace affidato ai fiori e ai colori che, seppur destinato a durare
soltanto poche ore, lascia un segno profondo nella memoria di chi ha avuto la fortuna di
ammirarlo.
Angelo Di Carlo