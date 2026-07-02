SAN PIETRO ACCOGLIE E PREMIA GLI "AMICI DELL'INFIORATA" DI NEPEZZANO

Un immenso tappeto di colori, simboli e spiritualità ha trasformato via della Conciliazione

in uno dei luoghi più suggestivi d'Italia. In occasione della festività dei Santi Pietro e

Paolo, patroni della Capitale, si è svolta la XIII edizione dell'Infiorata Storica di Roma e

la VI edizione dell'Infiorata delle Pro Loco d'Italia, evento che anche quest'anno ha

richiamato migliaia di visitatori, regalando uno spettacolo di straordinaria bellezza.

L'edizione 2026, dedicata al tema della pace, ha visto centinaia di volontari impegnati nella

realizzazione di spettacolari quadri floreali e opere di arte effimera che hanno impreziosito

il percorso verso piazza San Pietro. L'iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Roma

Capitale in collaborazione con l'UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, ha

coinvolto 26 tra Pro Loco e associazioni provenienti da dieci regioni italiane, confermando

il valore culturale e identitario di una manifestazione ormai tra le più attese dell'estate

romana.

Le opere hanno iniziato a prendere forma dal tardo pomeriggio di domenica, grazie a un

intenso lavoro proseguito senza sosta per tutta la notte. All'alba, artisti e volontari hanno

completato gli ultimi dettagli, consegnando al pubblico un'esposizione inaugurata e

benedetta ufficialmente alle ore 10 del mattino, capace di emozionare pellegrini, turisti e

cittadini.

Tra le delegazioni protagoniste della manifestazione si è distinta quella degli "Amici

dell'Infiorata" di Nepezzano, che ha conquistato una menzione speciale con l'opera "La

fraternità disarmante", riconoscimento che conferma il prestigioso risultato ottenuto

nell'edizione dello scorso anno.

Il prodotto artistico, ideato insieme a don Carlo Farinelli, parroco della parrocchia di San

Lorenzo Martire di Nepezzano, ha saputo interpretare con grande intensità il tema della

pace attraverso un linguaggio artistico ricco di simboli e materiali naturali. Segatura, sale,

favino, dischetti di cotone, farina di mais, lana e piume sono stati sapientemente

assemblati per dare vita a una composizione di forte impatto spirituale. Questa la

descrizione dell’opera: essa cattura l'essenza dell'Agnello di Dio che toglie i peccati del

mondo. Al centro della composizione, un docile agnello, raffigurato con un manto vellutato

di lana dorata che riflette la sua divina mansuetudine, riposa con serenità. La sua Pacedisarmata è resa evidente dal fatto che non impugna nulla, ma senza armi convenzionali,

egli vince con la Sua dolcezza. La Sua forza risiede proprio nella Sua apparente

debolezza, offrendo un esempio vivente di mansuetudine che trasforma il mondo. In volo

sopra l'agnello, una colomba, simbolo puro di Amore e Pace, estende l'unica arma

"disarmante" che conosce: un ramoscello d'ulivo. Questa combinazione di immagini –

l'agnello indifeso e la colomba con il suo ramoscello – incarna una potenza spirituale che

non distrugge ma guarisce. La scena si svolge sopra il globo terrestre, sorretto da una

molteplicità di mani umane che rappresentano i cinque continenti, unite in un gesto

universale di accoglienza e cooperazione. Il tutto è racchiuso da elaborati ornamenti di

ispirazione rinascimentale, che conferiscono all'opera una qualità sacra e senza tempo,

incorniciando il messaggio centrale: la vera forza non sta nella violenza, ma nella

mansuetudine che porta alla riconciliazione globale.

Un'opera che ha colpito organizzatori e visitatori per l'equilibrio tra qualità artistica e

profondità del significato, tanto da meritare una nuova menzione speciale, confermando

l'eccellenza raggiunta dal gruppo teramano nel panorama nazionale delle infiorate

artistiche.

A realizzare il quadro sono stati Lucia Angelozzi, Ilaria Brandimarte, Tiziana Di

Giovanni, Daniela Di Lembo, Deborah Di Lembo, Mariapia Di Lorito, Marzia Falconi,

Lina Flamminii, Gianni Pace, Elena Rossi, Martina Rossi, Federica Terribile, Gabriele

Tribuiani, Maddalena Ulissi e Daniela Verone, protagonisti di un lavoro corale che ha

richiesto competenza, precisione e spirito di squadra.

Gli "Amici dell'Infiorata" rivolgono un sentito ringraziamento a Maria Cappelli, Lucia Di

Francesco e Concetta Paoletti che, pur non potendo essere presenti a Roma, hanno

fornito nei giorni precedenti un prezioso contributo nell'organizzazione dell'iniziativa.

Il successo ottenuto nella cornice unica di piazza San Pietro rappresenta non solo un

motivo di orgoglio per Nepezzano, ma anche la conferma di come l'arte effimera delle

infiorate continui a essere uno straordinario strumento di dialogo, fede e promozione del

territorio. Un messaggio di pace affidato ai fiori e ai colori che, seppur destinato a durare

soltanto poche ore, lascia un segno profondo nella memoria di chi ha avuto la fortuna di

ammirarlo.

Angelo Di Carlo