INGEGNERE TERAMANO PROPONE IL NUOVO OSPEDALE A CARTECCHIO: “IL COMUNE È D’ACCORDO, INFORMI LA ASL”

Il sito per la nuova DEA l’ho proposto nel lontano 2019 e nel 2020 sul quotidiano La Città nell’ampia area posta tra Villa Mosca e Viola. Nel 2023 ho proposto anche un secondo sito idoneo presso lo svincolo di Cartecchio e a lato della Tangenziale Nord.

Ho iniziato a confrontarmi col Sindaco Gianguido D’Alberto che ha mostrato una certa disponibilità a rivedere la localizzazione della nuova DEA invitandomi a prendere contatti con l’Ufficio Urbanistico e con l’Assessore all’Urbanistica.

Mi sono incontrato col responsabile dell’Ufficio Urbanisticol’Arch. Gianni Cimini che non conosceva il sito tra Villa Mosca e Viola e mi ha rivelato che, nel corso della votazione della delibera che proponeva il sito del Mazzini per la nuova DEA, si è opposto per i limiti dell’area che non poteva contenere un volume pari a due campi di calcio alti 15 metri.

Mi sono incontrato con l’assessore all’Urbanistica Graziano Ciapanna e insieme abbiamo precisato meglio il sito scegliendo quello più vicino allo svincolo principale della Città ossia quello di Cartecchio, facilmente raggiungibile e anche per tener conto del PAI Regionale, il Piano di Assetto Idrogeologico.

Mi sono incontrato anche col responsabile della Società d’Ingegneria Promedia, Ing. Raffaele Di Gialluca, per definire uno schema progettuale funzionale per la nuova DEA.

Mi sono incontrato col Dott. Vincenzo Cipolletti che, col suo articolo del 19 maggio 2026, giudicava fallimentare la scelta presso il Mazzini.

Il sito proposto ha preso forza soprattutto quando ho dimostrato i limiti dello Studio di Fattibilità redatto dalla Società d’Ingegneria Geina di Mosciano Sant’Angelo.

Siccome la Commissione Tecnica, composta di due professionisti della Regione Abruzzo, di due professionisti della ASL e di un professionista del Comune di Teramo, ha dimostrato che nell’area del Mazzini possono essere realizzati solamente 950 mq. di nuova costruzione, Genia è stata costretta a proporre l’abbattimento del Mazzini senza riflettere che il Mazzini, oltre ad essere un edificio dall’alto valore architettonico permettendo ai suoi progettisti di diventare famosi in tutta l’Italia proprio nellaprogettazione di ospedali, avendo superato i 50 anni di età, è diventato automaticamente sottoposto alla tutela della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo per cui la sola proposta del suo abbattimento deve avere almeno un parere preventivo da parte della Soprintendenza e dovrebbe essere consultata la cittadinanza per garantire un minimo di democrazia.

Sempre lo Studio di Fattibilità redatto dal gruppo di progettazione Geina di Mosciano, oltre al costo esagerato di285 milioni di euro e 10 anni dilavori, polveri e rumori, presenta delle soluzioni inaccettabili come: l’interramento di quasi mezzo nuovo ospedale per una profondità di oltre dieci metri, l’abbattimento di una parte della pineta, la distruzione del parcheggio destinato al Sanatorio, l’abbattimento delle cucine e dellacentrale termicaoltre alla demolizione del Mazzini Lotto n. 1 che è una costruzione di alto valore architettonico.

Geina indica un valore preciso, 85.329 mq. di costruzione, ma, il rendering presentato pur avendo sfruttato al massimo lo spazio presso il Sanatorio, riesce a contenere al massimo solamente 50.000 mq. (vedere calcolo a parte) appena sufficienti a contenere le funzioni del Mazzini facendo saltare completamente la possibilità della realizzazione dell’ospedale per acuti ossia la nuova DEA.

Se, invece, stabiliamo di salvare il Mazzini,possiamo realizzare la DEA con i 124 milioni di Euro già disponibili e sufficienti (vedere calcolo a parte).

Il sito proposto per la nuova DEA, a soli 280 metri dallo svincolo principale della Città, quello di Cartecchio, risponde a pieno a tutte le sue prerogative, infatti, è facilmente raggiungibile e si colloca presso l’incrocio tra la Teramo - Mare, la Statale 80 e la Tangenziale Nord che saràprolungata, come previsto dal PUC, fino alla contrada Vezzola per intercettare la Statale 81 e i flussi di traffico provenienti da Ascoli Piceno.

Invito il Sindaco del Comune di Teramo Gianguido D’Alberto a informare la ASL di Teramo del nuovo sito per la DEA.

Ing. Domenico Di Baldassarre