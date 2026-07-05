MALORE IN SPIAGGIA, SOCCORSO TURISTA DI 80 ANNI

Malore sulla spiaggia di di Tortoreto, all'altezza dello stabilimento balneare Costa Verde, dove un turista di 80 anni è stato colto da un malore mentre si trovava sull'arenile.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati da un'ambulanza della Croce Rossa, che hanno prestato le prime cure all'anziano. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato affidato ai soccorritori per gli accertamenti e le eventuali cure del caso.

Le sue condizioni non sono al momento note. L'intervento si è svolto sotto gli occhi dei numerosi bagnanti presenti in spiaggia, con l'area interessata che è stata temporaneamente presidiata per consentire ai sanitari di operare in sicurezza.