COLLINE MEDIO VOMANO / FINANZIATO ACQUISTO DI UNA MINI PALA POLIFUNZIONALE

L’Unione dei Comuni “Colline del Medio Vomano” ha ottenuto un nuovo finanziamento nell’ambito del Fondo per la Montagna della Regione Abruzzo, promosso dall’Assessore regionale Roberto Santangelo, che l’Ente ringrazia sentitamente. Le risorse consentiranno l’acquisto di una mini pala polifunzionale completa di attrezzature per lo sgombero della neve, lo spargimento del sale e la trinciatura dell’erba.

Il nuovo mezzo sarà a disposizione delle comunità di Penna Sant’Andrea, Basciano, Canzano, Castellalto e Cermignano e consentirà di rafforzare la capacità di intervento dell’Unione sia nella gestione delle attività invernali sia nelle ordinarie attività di manutenzione del territorio durante tutto l’anno, migliorando l’efficienza dei servizi a favore dell’intero comprensorio e rappresentando un ulteriore passo nel percorso di crescita della gestione associata, attraverso la quale l’Unione continua a intercettare risorse e opportunità a beneficio delle comunità locali.

«Questo risultato dimostra che fare rete tra i Comuni produce benefici concreti. Si tratta di un investimento nella capacità dell’Unione di offrire servizi più efficienti e di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze del territorio. Continueremo a lavorare con determinazione per cogliere ogni opportunità di finanziamento utili alla crescita delle nostre comunità, consapevoli che c’è ancora molto da fare e che proprio per questo sarà necessario proseguire con impegno, programmazione e spirito di collaborazione tra i nostri Comuni», dichiara il Presidente dell’Unione, Nicola Salini.

«Finanziamenti come questo rafforzano il percorso che l’Unione sta portando avanti. Dobbiamo proseguire su questa strada, facendo squadra e valorizzando ogni occasione che possa tradursi in servizi migliori per i cittadini», aggiunge la Vicepresidente, Maria Marsilii.