VIDEO - FOTO / AL CEPPO SI SPARA (PER GIOCO) E IL PAINTBALL NEL SOTTOBOSCO È ORMAI MODA





Il Ceppo è da sempre un punto di riferimento assoluto del turismo outdoor. La recente apertura del Parco Avventura si affianca infatti al Paintball Forest, una grande area immersa nel sottobosco dove adrenalina, strategia e divertimento si fondono in uno scenario naturale unico. L'attività permette ai partecipanti di sfidarsi tra alberi, ripari naturali e ostacoli, vivendo un'esperienza coinvolgente nel cuore della montagna teramana. Pensato per gruppi di amici, famiglie, comitive e attività di team building, l' area offre opportunità di svago valorizzando il patrimonio boschivo con un'attività all'aria aperta. A realizzare il progetto sono stati alcuni giovani di Rocca Santa Maria e Valle Castellana, che hanno deciso di investire sul proprio territorio, contribuendo a rendere ancora più attrattiva una delle località simbolo dei Monti della Laga. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 915 0786.