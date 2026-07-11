NOI MODERATI: «TERAMO COLGA L'OCCASIONE DELLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES»



Rottamazione quinquies, proroga al 31 luglio per i Comuni. Bartolini (Noi Moderati): “Ora Teramo colga questa opportunità per

sostenere cittadini e imprese”

La proroga al 31 luglio 2026 del termine per l’adesione dei Comuni alla cosiddetta “rottamazione quinquies” rappresenta

un’importante opportunità per le amministrazioni locali chiamate a valutare l’applicazione della definizione agevolata dei debiti

tributari e non tributari.

La misura riguarda la definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 38/2026, convertito nella legge n. 88/2026 lo scorso 22

maggio, relativa ai debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni,

all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Il nuovo termine consente agli enti locali di completare il necessario iter amministrativo e assumere una decisione nell’interesse dei

cittadini, delle famiglie e delle attività produttive che si trovano in situazioni di difficoltà.

«La proroga concessa ai Comuni – dichiara il Consigliere comunale di Noi Moderati Niki Bartolini – offre un ulteriore margine di

tempo per adottare uno strumento che può rappresentare un aiuto concreto per tanti cittadini e, allo stesso tempo, una modalità

efficace per migliorare il rapporto tra amministrazione pubblica e contribuenti».

«A Teramo – prosegue Bartolini – nelle scorse settimane era stata manifestata disponibilità da parte dell’Amministrazione

comunale a valutare questa possibilità. Il termine originario del 30 giugno, però, è trascorso senza che si arrivasse all’approvazione

del relativo provvedimento. La nuova scadenza del 31 luglio rappresenta quindi un’occasione importante che non può essere

sprecata».

«Riteniamo che la Giunta e il Consiglio comunale debbano valutare con attenzione questa opportunità – continua Bartolini – perché

aderire alla rottamazione quinquies significherebbe dare una risposta concreta a quei cittadini e a quelle imprese che hanno

difficoltà a regolarizzare la propria posizione, favorendo il recupero delle somme dovute e una maggiore efficacia della

riscossione».

«Non possiamo non rilevare – aggiunge Bartolini – che diversi Comuni del territorio hanno già scelto di intervenire con

tempestività. Atri e Silvi, ad esempio, hanno deliberato nei giorni scorsi la propria adesione, dimostrando attenzione verso cittadini

e imprese. Teramo, invece, anche su questa opportunità rischia di arrivare in ritardo rispetto ad altri enti locali».

«La proroga al 31 luglio rappresenta quindi un’ulteriore possibilità per l’Amministrazione comunale – prosegue il consigliere di Noi

Moderati – ma occorre che venga utilizzata concretamente. Il tema è ancora più significativo alla luce delle difficoltà che hanno

caratterizzato recentemente i lavori del Consiglio comunale, con problemi nel garantire il numero legale anche su questioni

importanti».

«Proprio nell’ultima seduta – ricorda Bartolini – era prevista la discussione di una mozione sulla rottamazione presentata dalla

consigliera Valentina Papa. Il Consiglio non ha potuto procedere perché è venuto meno il numero legale, impedendo di affrontare

un argomento che riguarda direttamente cittadini e imprese».

«La politica deve dimostrare responsabilità, presenza e capacità decisionale – conclude Bartolini – soprattutto quando ci sono

strumenti che possono offrire un sostegno concreto alla comunità. Altri Comuni hanno già scelto la strada della tempestività: ora

Teramo ha una nuova occasione e deve dimostrare di saperla cogliere entro il termine del 31 luglio».

Niki Bartolini

Consigliere comunale Noi Moderati