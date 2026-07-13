CASTELLI, LA COOPERATIVA DI COMUNITÀ DISEGNA IL PERCORSO DI CRESCITA





Ieri si è svolta l'Assemblea della Cooperativa di Comunità "Castelli d'Abruzzo – Arte e Turismo", un importante momento di confronto durante il quale sono state ulteriormente definite le finalità, gli obiettivi e il percorso che accompagnerà la nostra cooperativa nei prossimi mesi. Ieri si è svolta l'Assemblea della Cooperativa di Comunità "Castelli d'Abruzzo – Arte e Turismo", un importante momento di confronto durante il quale sono state ulteriormente definite le finalità, gli obiettivi e il percorso che accompagnerà la nostra cooperativa nei prossimi mesi.

Abbiamo ribadito con convinzione un principio fondamentale: la Cooperativa di Comunità è una risorsa di tutti. Non appartiene a pochi, ma all'intera comunità. È uno strumento attraverso il quale cittadini, istituzioni, associazioni, imprese e giovani possono costruire insieme nuove opportunità di sviluppo, valorizzando le straordinarie risorse umane, culturali, artistiche e ambientali di Castelli.

Nel corso dell'Assemblea ho confermato di voler mettere a disposizione della Cooperativa, A TUTOLO COMPLETAMENTE GRATUITO, la mia esperienza professionale e amministrativa per questo primo mandato.

Lo considero un dovere morale prima ancora che un incarico. È un servizio che desidero rendere ad un territorio straordinario come Castelli, ricco di storia, cultura e tradizioni, che merita di ritrovare pienamente il ruolo che gli appartiene.

In questi anni la professione mi ha dato tanto, sotto il profilo umano e professionale. Oggi sento il desiderio di restituire parte di quanto ho ricevuto mettendo competenze, tempo e impegno al servizio della collettività.

La Cooperativa di Comunità sarà aperta al contributo di tutti. Nei prossimi mesi organizzeremo un'assemblea pubblica aperta alla cittadinanza per presentare il programma di attività, ascoltare idee e proposte e costruire insieme il percorso di rilancio di Castelli.