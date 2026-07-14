CARPETS MUSIC WORLD, TORRICELLA SI FA CAPITALE INTERNAZIONALE DELL'INFIORATA

Il 18 e 19 luglio Torricella Sicura diventa la capitale italiana dell'arte effimera. In occasione del ventesimo anniversario dell'Associazione Infiorate Artistiche TruciolinArte nasce "Carpets Music World", una manifestazione unica nel panorama nazionale che riunisce alcune delle più importanti realtà dell'arte dell'infiorata provenienti da tutta Italia. La due-giorni è stata presentata al Consorzio Bim dal presidente di TruciolinArte Serafino Perpetuini, dalla vicepresidente Giuseppina Evangelista, e dalle direttrici artistiche Annamaria Nori e Giuliana Pedicone.

Per due giorni il borgo teramano si trasformerà in una straordinaria galleria d'arte a cielo aperto, dove sarà possibile assistere dal vivo alla realizzazione di spettacolari tappeti artistici dedicati ai grandi protagonisti della musica internazionale che, pur non essendo più tra noi, continuano a vivere attraverso le loro opere e il ricordo lasciato nel cuore di milioni di persone.

Un traguardo prestigioso che celebra i vent'anni di attività di TruciolinArte con un evento di respiro nazionale, capace di riunire associazioni provenienti da numerose regioni italiane, ognuna custode di una tecnica artistica diversa.

L'aspetto che rende Carpets Music World davvero unico è la possibilità di ammirare, nello stesso luogo e nello stesso momento, opere realizzate con truciolo di legno, segatura, sale colorato, sabbia, ceci, caffè, fiori e altre tecniche miste, offrendo al pubblico un viaggio attraverso le più affascinanti espressioni dell'arte effimera italiana, patrimonio di tradizioni tramandate da generazioni.

Ogni associazione interpreterà il tema della musica attraverso la propria sensibilità artistica, dando vita a un percorso espositivo di grande impatto visivo ed emozionale, nel quale arte, memoria, cultura e creatività si fondono in un racconto collettivo capace di emozionare visitatori di ogni età.

L'iniziativa rappresenta anche un'importante occasione di valorizzazione del patrimonio culturale delle infiorate artistiche italiane, favorendo il dialogo tra territori e contribuendo alla promozione turistica di Torricella Sicura e dell'intera provincia di Teramo.

Un programma ricco di arte, cultura e spettacolo

La manifestazione prenderà il via sabato 18 luglio con l'accoglienza delle associazioni provenienti da tutta Italia. Alle 18.30 si terrà il Convegno celebrativo del XX Anniversario di TruciolinArte, un momento di confronto tra associazioni, istituzioni e rappresentanti del settore dedicato alla storia dell'associazione, ai vent'anni di attività e al percorso di valorizzazione dell'arte dell'infiorata, con particolare attenzione alla candidatura UNESCO.

Alle 19.00 sarà protagonista Radio Delta 1, con una diretta speciale di tre ore durante la quale verranno intervistati il Presidente e la Direzione Artistica di TruciolinArte, le autorità presenti e la Vicepresidente CIDAE Valentina Mammana, raccontando in diretta l'atmosfera e i protagonisti dell'evento.

Dalle 19.30 aprirà l'area Street Food, mentre alle 20.00 prenderà ufficialmente il via Carpets Music World, accompagnato dalla musica dal vivo del Roberta Pomanti Trio.

La giornata di domenica 19 luglio inizierà alle 11.00 con l'inaugurazione ufficiale della prima esposizione delle opere artistiche, seguita dalla visita guidata al Museo "Le Genti della Laga".

Alle 12.30 riaprirà l'area Street Food, mentre nel pomeriggio si svolgeranno i saluti e i ringraziamenti alle associazioni partecipanti e alle istituzioni presenti.

La manifestazione si concluderà alle 19.00 con Torricella Summer Music, che vedrà protagonista l'Italian Band, con un coinvolgente concerto dedicato ai grandi successi della musica italiana degli anni Ottanta.

Nove associazioni, nove opere, otto tecniche artistiche

Cuore pulsante di Carpets Music World saranno le nove associazioni artistiche provenienti da tutta Italia, che realizzeranno altrettante opere dedicate ai grandi protagonisti della musica mondiale.

Saranno presenti:

Associazione Infiorate Artistiche TruciolinArte (Abruzzo) – Ivan Graziani – Truciolo di legno

– Ivan Graziani – CulturArte Noto (Sicilia) – Freddie Mercury – Sale colorato

– Freddie Mercury – Associazione La Fenice di Mogliano (Marche) – Michael Jackson – Truciolo di legno

– Michael Jackson – Maestri Infioratori di Genzano (Lazio) – Raffaella Carrà – Segatura, sale e truciolo

– Raffaella Carrà – Associazione Infiorata di Montefiore dell'Aso (Marche) – Luciano Pavarotti – Tecnica mista

– Luciano Pavarotti – Insabbiata Portopalo (Sicilia) – Elvis Presley – Sabbie naturali

– Elvis Presley – Associazione Santa Maria di Guspini (Sardegna) – Amy Winehouse & George Michael – Ceci e caffè

– Amy Winehouse & George Michael – Associazione Infiorate di Segatura Camaiore (Toscana) – Ennio Morricone – Segatura colorata

– Ennio Morricone – Associazione Infiorata di Gerano (Lazio) – Domenico Modugno – Fiori

Nove opere, nove grandi artisti e otto differenti tecniche artistiche convivranno nello stesso evento, offrendo ai visitatori un'occasione rarissima: osservare in un unico luogo le diverse espressioni dell'arte effimera italiana e confrontare tradizioni provenienti da tutta la penisola.

Ad arricchire la manifestazione saranno inoltre street food, musica dal vivo, spettacoli, animazione e iniziative dedicate a famiglie e bambini, trasformando il centro storico in un luogo di incontro, cultura e condivisione.

Vent'anni di TruciolinArte

Questa edizione assume un significato ancora più importante perché coincide con il ventesimo anniversario dell'Associazione Infiorate Artistiche TruciolinArte, realtà che in questi due decenni ha saputo distinguersi per il costante impegno nella promozione dell'arte dell'infiorata, nella valorizzazione delle tradizioni popolari e nella diffusione della cultura del territorio, diventando un punto di riferimento a livello nazionale.

“Un grazie sentito – spiegano gli organizzatori - va agli sponsor, alle istituzioni, agli enti pubblici e privati, alle associazioni, ai volontari, agli artisti, ai collaboratori e a tutte le persone che, con passione, dedizione e spirito di squadra, hanno sostenuto e accompagnato il percorso di TruciolinArte, permettendole di diventare una realtà riconosciuta e apprezzata ben oltre i confini regionali. Un ringraziamento speciale è rivolto alla comunità di Torricella Sicura, che in questi anni ha creduto nell'associazione, condividendone ogni progetto e contribuendo a trasformare l'arte effimera in un autentico strumento di valorizzazione culturale, sociale e turistica del territorio. Il ventesimo anniversario rappresenta non solo un punto di arrivo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza, con la volontà di continuare a costruire nuove collaborazioni, promuovere il patrimonio artistico italiano e diffondere la cultura dell'infiorata alle future generazioni. Il 18 e 19 luglio Torricella Sicura invita cittadini, turisti, appassionati d'arte e operatori dell'informazione a vivere un'esperienza unica, dove arte, musica e tradizione si incontrano in uno spettacolo destinato a lasciare il segno”.





