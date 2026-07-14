L'ARTISTA, IL VISIBILE, L'INVISIBILE, TORNA RIPATTONIARTE

Dal 18 al 26 luglio il borgo di Ripattoni di Bellante torna a trasformarsi in un museo diffuso a cielo aperto con RipattoniArte 2026. Il tema di quest'anno, "L'Artista, il visibile e l'invisibile", accompagna otto mostre principali, la collettiva CRE-ACTION con oltre venti artisti del territorio, musica dal vivo ogni sera, laboratori per bambini, artisti di strada, serate letterarie e teatro fisico, in un programma diffuso tra vicoli, giardini e scalinate del borgo. La manifestazione, che taglia quest’anno il traguardo della ventesima edizione, è stata presentata al Consorzio Bim dal presidente della Proloco di Ripattoni Alberto Santori, insieme al componente del direttivo Luigi Conicchioli, da Fabienne Di Girolamo presidente di “BellantArte” e dal direttore artistico Gianni Melozzi intervenuto in videocollegamento.

Ideato oltre vent'anni fa come progetto di valorizzazione del piccolo centro abruzzese attraverso le arti visive, il festival si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti culturali di riferimento della provincia di Teramo, capace di coniugare arte contemporanea, identità del territorio e partecipazione della comunità.

Il tema scelto per l'edizione 2026, “L'Artista, il visibile e l'invisibile”, indaga il rapporto tra ciò che è immediatamente percepibile e ciò che rimane nascosto, latente, simbolico o interiore. Per una settimana, mostre, installazioni site-specific, performance, laboratori per bambini, musica dal vivo, teatro e incontri letterari si intrecciano tra i vicoli, le finestre, i giardini e le scalinate del borgo, in un programma multidisciplinare pensato per andare oltre la fruizione tradizionale della mostra.

«A Ripattoni – spiega il direttore Melozzi - l'arte non si espone: abita. E nel 2026, più che mai, abita anche in ciò che non si vede a prima vista: nelle pieghe della memoria, nei silenzi tra le pietre, negli sguardi di chi il borgo lo vive ogni giorno»

Il percorso espositivo diffuso nel borgo porta la firma di otto progetti principali, ciascuno in dialogo diretto con il tema dell'edizione:

Antonella Cinelli — pittrice della Nuova Figurazione Italiana, presente alla 54ª Biennale di Venezia: ritratti e volti come soglia tra il dato visibile e l'interiorità nascosta.

— pittrice della Nuova Figurazione Italiana, presente alla 54ª Biennale di Venezia: ritratti e volti come soglia tra il dato visibile e l'interiorità nascosta. Paese Ritratto — progetto corale di Attilio Di Daniele, Pietro Albino Di Pasquale, Jessica Montebello e Stefano Tamburrini, che racconta Ripattoni attraverso i volti e le voci dei suoi abitanti.

— progetto corale di Attilio Di Daniele, Pietro Albino Di Pasquale, Jessica Montebello e Stefano Tamburrini, che racconta Ripattoni attraverso i volti e le voci dei suoi abitanti. Ortsomli — pittrice e scultrice, presenta opere e il prototipo “Il divano di rifiuti”, scultura semovente realizzata con materiali di scarto recuperati.

— pittrice e scultrice, presenta opere e il prototipo “Il divano di rifiuti”, scultura semovente realizzata con materiali di scarto recuperati. Mirko Luciani — artista e designer abruzzese, da vent'anni impegnato nel “dare forma alle emozioni” tra pittura, progetto e comunicazione visiva.

— artista e designer abruzzese, da vent'anni impegnato nel “dare forma alle emozioni” tra pittura, progetto e comunicazione visiva. Daniela Valentini — intervento pittorico su parete con pittura Airlite fotocatalitica, capace di abbattere alcuni inquinanti dell'aria in modo invisibile e continuativo.

— intervento pittorico su parete con pittura Airlite fotocatalitica, capace di abbattere alcuni inquinanti dell'aria in modo invisibile e continuativo. Alessia Venturoni — artista, artigiana e interior designer, ideatrice di Casa M. e della collezione “Frammenti” dedicata al recupero di oggetti e memorie.

— artista, artigiana e interior designer, ideatrice di Casa M. e della collezione “Frammenti” dedicata al recupero di oggetti e memorie. Alice Ruggieri — presenta “Ritorno al Grembo”, ciclo di opere astratte e materiche legate all'acqua, accompagnato da suoni acquatici.

— presenta “Ritorno al Grembo”, ciclo di opere astratte e materiche legate all'acqua, accompagnato da suoni acquatici. Tonino Macrì— scultore autodidatta di Ripattoni, storica presenza della rassegna dal 2006, lavora il marmo bianco con linee sinuose e stilizzate.

Alle otto mostre principali si affianca la collettiva CRE-ACTION, che riunisce oltre venti artisti del territorio in un confronto tra le forme del tondo e del quadrato sul tema del visibile e dell'invisibile, e l'installazione effimera Colibrì Infiorate, realizzata con truciolo di abete bianco.

Il festival si apre sabato 18 luglio con l'inaugurazione ai Giardini di Palazzo Saliceti e prosegue fino al 26 luglio, con apertura quotidiana di mostre e stand gastronomico nelle vie del borgo. Tra gli appuntamenti principali:

Musica dal vivo ogni sera: dalla BellanteBand “Primo Riccitelli” (circa 40 elementi, diretta da Lucio Cascioli) a Steel Soul, Double G, SounDust e The Belugas.

Cinque laboratori per bambini, ogni sera alle 18:00 dal 20 al 25 luglio, curati da THUN, Associazione A Piccoli Passi, Associazione Colibrì, MD Creation e altri, le cui opere diventeranno una mostra diffusa nei vicoli del borgo.

Artisti di strada in Piazza Belvedere dal 23 al 26 luglio: Viola Vertigo, Clap TV con Svenka ed El Trio Churro, tra giocoleria, acrobatica e clownerie.

Due serate letterarie: la presentazione di “Araldi del Caos – Racconti Sismici” di Christian del Pinto (24 luglio) e di “Eravamo Contadine” di Francesco Galiffa, con la musica dal vivo del giovane Manuel Di Menco (19 luglio).

“Il Giardino delle Parole”, spettacolo di teatro fisico per la regia di Elisa Di Cristofaro, esito del percorso “Corpo Poetico” (23 luglio, Piazza Belvedere).







