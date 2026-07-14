VOLANTE MARE, OLTRE 400 PERSONE IDENTIFICATE NELLA PRIMA SETTIMANA: TRE DENUNCE E CONTROLLI A TAPPETO SULLA COSTA

Bilancio positivo per la prima settimana di attività della Volante Mare della Polizia di Stato, il dispositivo di controllo del territorio attivato dal 1° luglio dal questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, per rafforzare la sicurezza lungo il litorale durante la stagione estiva.

Il servizio, operativo nei comuni di Alba Adriatica, Tortoreto e Martinsicuro, ha garantito una presenza costante delle pattuglie nelle aree più frequentate da residenti e turisti. In sette giorni gli agenti hanno identificato oltre 400 persone, controllato più di 150 veicoli e denunciato tre persone all'autorità giudiziaria. Parallelamente sono stati intensificati anche i controlli amministrativi nelle attività commerciali della costa, con verifiche sul rispetto della normativa vigente.

Tra gli interventi più significativi figura quello avvenuto sul lungomare di Alba Adriatica, dove gli operatori hanno intercettato due auto che sfrecciavano ad alta velocità dando l'impressione di essere coinvolte in un inseguimento. Le pattuglie sono riuscite a fermare i veicoli e a identificare i conducenti, accertando che tutto era nato da una lite legata alla restituzione di una delle due auto, concessa in prestito.

Gli approfondimenti effettuati dalla Polizia hanno inoltre portato alla denuncia di uno dei protagonisti della vicenda, risultato irregolare sul territorio nazionale. La sua posizione è ora al vaglio dell'Ufficio Immigrazione.

Nel corso dei controlli notturni sul lungomare di Alba Adriatica, gli agenti hanno anche fermato un cittadino tunisino trovato in possesso di una modica quantità di hashish. L'uomo aveva tentato di nascondersi alla vista della pattuglia, ma è stato bloccato e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L'attività della Volante Mare proseguirà per tutta l'estate con servizi mirati lungo il litorale teramano per prevenire i reati, vigilare sul rispetto delle norme e garantire maggiore sicurezza ai residenti e ai numerosi turisti che affollano le località balneari della provincia.