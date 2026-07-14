"MERITO AL MERITO", A SANT'EGIDIO PREMIATE LE PROTAGONISTE DELLO SPORT INCLUSIVO



Lo sport si conferma uno strumento fondamentale di inclusione sociale, capace di abbattere barriere culturali, economiche e fisiche. È questo il messaggio al centro della serata di ieri in piazza Europa a Sant'Egidio alla Vibrata, che ha avuto come suggestivo scenario la chiesa di San Bernardino. Durante l'evento è stato consegnato il riconoscimento *"Merito al Merito "*grazie a Rosa Pistilli Presidente della CPO Regione Abruzzo il premio della cpo regionale è stata delegata dalla Presidente Rosa Pistilli che ha delegato Amelide Francia componente della cpo regionale Che è anche componente della cpo provinciale dall’Avv. Amelita Francia di Isola del Gran Sasso, insieme alla Presidente del Coordinamento Codice Rosso, Adele Di Rocco. Due donne da sempre in prima linea contro la violenza di genere e impegnate attivamente nel sociale. Adele Di Rocco ha tenuto a precisare: "Ieri sera la violenza di genere non ha trovato spazio. Il giusto merito è un atto dovuto non solo verso le protagoniste, ma è un valore che merita il coinvolgimento dell’intera collettività. Sono sicura che queste giovanissime atlete avranno il giusto spazio nella società". Il riconoscimento è andato ad atlete e insegnanti che con il loro impegno quotidiano utilizzano lo sport come ponte tra comunità diverse:



- Elisa Salei: Campionessa Italiana Paralimpica discipline caraibiche nei singoli bachata e merengue e Campionessa Italiana nel suo show con Camilla

- Lisa Odoardi, 29 anni: Campionessa Italiana Paralimpica discipline caraibiche, Vice Campionessa Italiana nelle discipline merengue Shine e bachata Shine

- Lisa e Andrea Di Pasquale: Vice Campioni Italiani nella combinata caraibica e Vice Campioni Italiani nello show dance

- Emily Amatucci, 10 anni: Campionessa Mondiale di danza caraibica di Merengue Shine e Merengue Showcase

- Mascia Di Silvestre: insegnante di ballo della scuola "Passo Dopo Passo"



L’Avv. Amelita Francia ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: "Attraverso il gioco, la passione e il rispetto delle regole, lo sport facilita l’incontro tra persone di origini differenti e trasforma il campo in un luogo di dialogo. È qui che si costruisce una cultura del rispetto e si superano i pregiudizi, partendo dai più giovani".



La piazza si è riempita di famiglie, atleti, volontari e rappresentanti del territorio per celebrare storie di integrazione nate proprio grazie alle attività sportive locali. Un momento che ha voluto ricordare come le discipline sportive non siano solo competizione, ma soprattutto educazione, condivisione e cittadinanza attiva.



Il riconoscimento "Merito al Merito", giunto quest’anno alla sua quarta edizione, si propone di dare visibilità a chi, ogni giorno, lavora per rendere lo sport accessibile a tutti, senza distinzioni.