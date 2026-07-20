PIANO SPIAGGIA, LIBERI PROGRESSISTI: «CONTRIBUTO CONCRETO ALLE MODIFICHE, MA ASTENSIONE SUL VOTO FINALE»

“E’ stato un percorso lungo quello del Piano Spiaggia”, esordisce la consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti, “e Venerdì scorso, tra sospensioni, emendamenti e precisazioni il Piano è stato approvato anche con alcuni inserimenti su tematiche molto importanti da noi proposti con emendamenti e osservazioni”.



“Per quanto ci riguarda”, intervengono Marco Tritella (M5S), Mario Mazzoni e Donatela Di Cesare (AVS), Marco Palermo (PRC), Marco Sacchetti e Paola Aloisi (Gruppi Civici Progressisti), “abbiamo avuto la capacità di confrontarci e condividere con la maggioranza, a partire dalla Commissione Urbanistica, norme tendenti a migliorare le NTA riferite, ad esempio, alle aree attrezzate per Enti del Terzo Settore che operano in favore delle persone con disabilità grave e gravissima, prevedendo che i bandi ad evidenza pubblica siano strutturati consultando associazioni di settore e caregiver, oltre al fatto che ci sia l’obbligo, nella gestione, di disporre di professionalità specifiche che favoriscano accessibilità, autonomia, integrazione sociale”.

“Abbiamo anche raggiunto l’obiettivo”, riprende la consigliera Ciancaione, “di porre fine all’utilizzo dei cd. ombrelloni hawaiani in fibra sintetica, i cui filamenti trasportati dal vento inquinano pericolosamente la spiaggia e il mare, dando 36 mesi di tempo per adeguarsi ai concessionari che attualmente ne siano dotati; così come abbiamo proposto la possibilità per i concessionari di chiedere l’autorizzazione per la realizzazione del punto di primo soccorso nelle spiagge, con personale formato all’uso di attrezzature sanitarie e procedure di primo soccorso e con dotazioni mediche specifiche, le cui strutture prefabbricate di superficie massima di 10 mq., nel rispetto del Piano Demaniale Regionale, sono al di fuori e oltre la superficie coperta e pavimentazione realizzabili.

In Commissione Urbanistica ci siamo occupati degli alaggi pubblici unificando a mt. 5,00 la fascia per il libero transito e quella di soccorso, così da permettere ai diportisti di tenere le barche più vicine alla battigia e di vararle più agevolmente, senza doverle trascinare per lunghe distanze, consentendo anche un maggiore ordine sulla spiaggia che allo sguardo di cittadini e turisti fosse più gradevole, e, sempre in tale sede, abbiamo proposto la norma che prevede la possibilità di attrezzare parte delle spiagge in concessione con aree dedicate all’accoglienza di cani e gatti, adeguatamente delimitate con materiale non impattante.

In sede di approvazione definitiva, Venerdì scorso, abbiamo anche proposto una norma di precisazione che riguarda la Concessione n. 41 (attualmente Costa Est) per cui nelle tavole del Piano è previsto l’aumento del fronte mare da 14 a 30 mt..; la precisazione riguarda la concreta fruizione della nuova estensione solo dopo la gara ad evidenza pubblica, concordando di sottoporla all’approvazione del consiglio comunale quale norma di interpretazione autentica, anche al fine di evitare contenziosi o, comunque, interpretazioni che possano entrare in collisione con la normativa e creare, oltretutto, vantaggi per il privato che il Piano non consente.

“Peccato per qualche emendamento della maggioranza non condiviso dell’ultim’ora”, conclude la Consigliera, “che ci ha indotto ad esprime un voto di astensione che, comunque, testimonia la nostra opposizione costruttiva attraverso cui abbiamo concorso fattivamente al raggiungimento di importanti risultati in questo Piano Spiaggia per la città”.

Gruppo consiliare liberi progressisti:

M5S

AVS