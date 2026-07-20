FIAMME IN HOTEL, LA PORTA TAGLIAFUOCO BLOCCA L’INCENDIO





Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 18:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto, con il supporto di un'autoscala inviata dal Comando di Teramo, è intervenuta ad Alba Adriatica, sul Lungomare Marconi, per un incendio sviluppatosi all'interno di un albergo, l'hotel Doge

Le fiamme hanno interessato il locale lavanderia, situato al settimo e ultimo piano della struttura ricettiva, coinvolgendo biancheria, lavatrici industriali e gli impianti presenti nel locale.

All'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco, l'incendio risultava in parte estinto per il tempestivo intervento di alcuni addetti dell'albergo che, accortisi dell'incendio, hanno utilizzato l'idrante e gli estintori presenti nella struttura, riuscendo a contenerne efficacemente gli effetti.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a completare le operazioni di spegnimento, effettuare la bonifica dell'area interessata e mettere in sicurezza il locale.

A causa dell'elevata temperatura sviluppatasi durante l'incendio, il solaio e gli impianti elettrici della lavanderia hanno riportato danni rilevanti.

La porta tagliafuoco installata all'ingresso del locale lavanderia ha svolto efficacemente la propria funzione, impedendo la propagazione delle fiamme e del fumo agli altri ambienti e ai restanti piani dell'albergo, limitando così le conseguenze dell'incendio.

In via precauzionale è stato evacuato il settimo piano della struttura, senza che si registrassero persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti anche una pattuglia della Polizia di Stato e personale della Croce Rossa Italiana di Alba Adriatica.