A BOCCA APERTA 9 / CHE VALORE DATE AL VOSTRO SORRISO?

Se ti dico Julia Roberts qual è la prima cosa a cui pensi? Io al suo sorriso.

Varie ricerche scientifiche hanno evidenziato come sorridereaiutisia la mente che il corpo, in quanto rafforza il sistema immunitario, aumentala longevità, contrasta gli ormoni dello stress e scatena il rilascio di serotonina ed endorfine, gli ormoni della felicità.Opinion MattersResearch Agency ha condotto però un sondaggio su mille donne rivelando che più della metà non sorrideva perchèimbarazzate della propria bocca e dai propri denti. Purtroppo sono tantissime le persone che non si sentono a loro agio nel semplice gesto di sorridere, condizionando così il loro modo di essere e le loro relazioni interpersonali.

In una società dove l’immagine detiene un ruolo importante, il viso è un vero e proprio biglietto da visita. Nell’estetica del voltoci si concentra sulla bocca, ricordando che una dentatura smagliante, incorniciata da belle labbra sorridenti, condizionapositivamente anche le emozioni di chi le guarda.

Il sorriso, però, deve rispondere a regole precise di armonia e proporzione per essere sinonimo di bellezza. Denti storti o distanti, ingialliti o con macchie, fratturati o mancanti, gengive molto presenti nel sorriso o gonfie e sanguinanti, malocclusioni, labbra ipotoniche o iperfunzionanti, invecchiamento dei tessuti periorali, generano disarmonia.

Partiamo dal fattore colore: i denti chiari denotano pulizia, salute e giovinezza mentre quelli scuri danno un’idea di scarsa igiene e invecchiamento. Per eliminare accumuli di tartaro e macchie da alimenti è sufficiente seguire sedute periodiche di igiene professionale, ma se vogliamo poi rendere i denti di una tonalità più chiara lo sbiancamento è un ottimo trattamento coadiuvante e antietà. I denti bianchi ringiovaniscono il viso, ma non tutti gli sbiancamenti oggi in commercio garantiscono un risultato efficace. I metodi fai da te, utilizzando prodotti naturali come bicarbonato e limone, hanno una acidità altissima, rovinando i denti e provocando abrasioni ai tessuti. Lo sbiancamento professionale presso lo studio dentistico risulta invece molto sicuro, sia per i prodotti utilizzati sia perché lo specialista, analizzando i vostri denti, vi saprà indicare il trattamento sbiancante più sicuro.

In quanto alla forma, i denti usurati, scheggiati, mal ricostruiti, troppo distanti tra loro o con anomalie di grandezza, possono essere corretti. Oggi tutti i difetti possono essere sistemati con ricostruzioni estetiche, faccette o intarsi, un approccio ultraconservativo che riduce anche i tempi di cura. L’odontoiatria moderna ha fatto passi da giganti per quanto riguarda l’estetica utilizzando materiali che si mimetizzano perfettamente al resto dei denti.

E la posizione? I denti storti, oltre a favorire l’insorgenza di carie, generano un sorriso disarmonico, disordinato, mentre la disposizione allineata denota ordine, pulizia e armonia con le labbra e il resto del volto. Gli apparecchi ortodontici o le riabilitazioni protesiche, oltre a correggere la funzione e l’occlusione, restituisconole giuste proporzioni al viso. Non mostrare i denti mentre si sorride, una distanza troppo ravvicinata tra il mento e il naso, una linea dei margini dentali concava, trasmettono un’immagine di tristezza ed invecchiamento. Inoltre, restituendo una nuova occlusione, si ottengono effetti positivi anche sul viso, dalla proporzione labiale alle “rughe” periorali.

Pur avendo una dentatura bianca e allineata, alcune persone però si sentono lo stesso a disagio nel sorridere perché espongono in modo eccessivo la gengiva. Il sorriso gengivale, dove il rosa prevale sul bianco dei denti, fa sì che quando si sorride i denti si vedano poco o sembrino molto piccoli, risultando sproporzionato e disarmonico. Un piccolo intervento chirurgico alle tue gengive potrà cambiare il tuo sorriso in maniera soddisfacente.

Nella nostra ricerca del bel sorriso personalizzato dobbiamo tenere anche conto della cornice. Dicono che le labbra siano la curva più attraente del corpo di una donna. Secondo l’American Society of Plastic Surgeons negli ultimi 15 anni vi è stato un incremento incredibile della richiesta del “ritocchino” estetico delle labbra, trovando al primo posto tra le procedure i filler. La scelta consigliata ricade su quelli riassorbibili, capaci di essere assorbiti e degradati completamente dal nostro corpo e presentando quasi nessun effetto collaterale, se non piccoli ematomi post iniezione.I trattamenti permanenti, invece, possono essere considerati dei veri e propri corpi estranei che il nostro corpo non riesce a degradare totalmente e possono produrre indurimenti, reazioni granulomatose e infiammazioni. I filler, per il loro effetto naturale, riescono ad aumentare il volume labiale, correggere le linee del sorriso come l’arco di Cupido, evidenziare il contorno delle labbra, rialzare gli angoli della bocca o riproporzionare il profilosenza cambiarne la fisionomia. Inoltre i filler sono dei potenti strumenti antietà in quanto possono agire su quei solchi del viso che trasmettono un’aria stanca, sciupata e invecchiata, correggono il cosidetto “codice a barre”, quell’insieme di rughette tra il naso e il labbro, i solchi della “marionetta”, senza far perdere l’identità del volto.

IL SORRISO È L’ACCESSORIO PIÙ BELLO DA POTER INDOSSARE

Dott.ssa Ludovica Impaloni