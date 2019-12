TERAMO AMBIENTE, NASCERA' A TERAMO IL PRIMO IMPIANTO DI CREMAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO

La Teramo Ambiente S.p.A comunica che in data odierna si è svolta l'ultima conferenza dei servizi per la realizzazione di un impianto di cremazione salme nella quale si è dato atto dell'ottenimento di tutti i pareri favorevoli e si è dichiarata conclusa positivamente.

La Te.Am esprime con orgoglio che il nostro sarà il primo impianto di cremazione della Regione Abruzzo e che nel corso delle prossime settimane si darà avvio al bando pubblico di gara per l'appalto delle opere di costruzione dello stesso.

L’intero impianto nella sua specificità si configura come servizio di eccellenza e, inoltre, risponde alle condizioni di interesse e di convenienza per l’amministrazione per il potenziamento dei servizi pubblici.

Il soggetto attuatore è la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., la quale promuove la presente proposta progettuale, in qualità di concessionario dell’area libera di superficie fondiaria complessiva pari a 13.198,00 mq, ubicata a sud tra il cimitero monumentale e la superstrada Teramo-mare e in prossimità dello svincolo per Teramo.

L’obiettivo ai fini progettuali è stato quello di assumere i caratteri del paesaggio naturale come matrice compositiva, plasmandosi secondo la linea del continuo dialogo con il territorio: l’obiettivo è quello di restituire un’area accessibile, fruibile, flessibile, omogenea e ordinata. Il verde, i viali, la scala, e, infine, le rampe contribuiscono a chiarire il principio insediativo del I lotto funzionale: infatti, la disposizione lineare degli stessi divengono elementi organizzatori dei diversi livelli d’uso e funzionali dello spazio aperto tentando, inoltre, di sovvertire l’ordine tramite una leggera rotazione e, quindi, di generare un’instabilità sia figurativa che percettiva.