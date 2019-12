NOTE DI GUSTO, LO SCORSO FINE SETTIMANA IN STRADA TREMILA PERSONE

“Solo commenti positivi per questa nuova realtà, nata dall'unione dei commercianti della stazione. L'amore per il proprio territorio da parte di tutti i negozianti coinvolti ha ridato nuova linfa al quartiere e alla città di Teramo creando coesione sociale e partecipazione anche da parte dei singoli cittadini che si sono finalmente visti riconoscere la qualità di quartiere vivo e dinamico” questo il commento di Sonia su FB, uno dei tanti all'indomani dell'evento Note di Gusto Xmas Edition dell'Associazione Commercianti Teramo Stazione.

Una formula che, non senza intoppi, è andata avanti per la sua strada grazie a un costante impegno, ottenendo numerosi apprezzamenti dai visitatori, dai residenti e dagli espositori creativi che, inizialmente scettici di un evento ai suoi esordi, sono rimasti piacevolmente colpiti dall'esperienza teramana.

“Una due giorni intensa e coinvolgente – così la coordinatrice Alessia Stranieri – il nostro obiettivo era di affermarci tra gli eventi del periodo natalizio e far comprendere anche agli espositori, abituati al centro della città, le grandi potenzialità del quartiere della stazione e ci siamo riusciti: sono tutti pronti a tornare per un prossimo evento”.

“Il nostro è un territorio del tutto nuovo a queste organizzazioni – continua Alessandro De Antoniis, presidente dell'ACTS – ed è più che normale che si possano verificare degli intoppi, ma non abbiamo dubbio che si possa migliorare. Note di Gusto è l'evento con la superficie impegnata più vasta tra quelli organizzati nell'ultimo decennio nella città di Teramo, da stime attendibili abbiamo avuto, in questa edizione, una presenza non contemporanea di circa 3.000 visitatori”.

Tanti i momenti altamente apprezzati. L'arrivo di Babbo Natale con il treno regionale in stazione è stato accolto da una folla di bambini festanti accompagnati dai genitori, ugualmente curiosi e contenti dell'iniziativa, seguita da regali di palloncini e dalla merenda offerta dal ristorante Capolinea. Le vie del quartiere addobbate a festa con le luminarie di Natale, grazie ai commercianti e ai residenti, sono state la cornice degli espositori di antiquariato, degli stand dei creativi con la loro originale oggetistica natalizia e dello street food dei commercianti con diverse alternative culinarie.

“I veri protagonisti di Note di Gusto Xmas Edition sono stati i bambini e le famiglie – spiega la coordinatrice – abbiamo pensato principalmente a loro allestendo la casetta di Babbo Natale dove hanno ricevuto in dono dei giochi, grazie alla Lisciani Group, e delle matite colorate, offerte dalla cartolibreria Ferretti. E poi il truccabimbi, lo scivolo gonfiabile e lo spettacolo di Mago Dario, amatissimo dai bambini. Inoltre, abbiamo avuto la piacevole visita di un Babbo Natale in bici, noto esercente del centro che ringraziamo, è stato un bel segnale”.

Il ricco programma ha visto la partecipazione dell'Istituto Comprensivo Savini San Giuseppe San Giorgio “Le esibizioni dei ragazzi dell'Istituto hanno regalato all'evento dei momenti magici – afferma Fabio Stortini, vicepresidente – è doveroso un nostro sentito ringraziamento alla dirigente, Adriana Sigismondi, alle insegnanti e ai bimbi per aver contribuito all'evento con impegno e gioia, saremo lieti di continuare a lavorare insieme nelle prossime occasioni che si presenteranno. Inoltre si ringraziano i commercianti dell'ACTS, l'amministrazione comunale per il sostegno, la Camera di Commercio e tutti coloro che hanno creduto nell'evento: Costruttori Teramani, Falone Costruzioni, Marcozzi Srl, Sottanelli Assicurazioni, BCC Basciano, Banca Popolare di Bari, Gavioli Restauri, GiorgioMare, Infosat, Consorform, Cykel Software e Accademia della Cucina Teramana”.