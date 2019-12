LA CPO INCONTRA IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE TERCAS, NEL BANDO E' GARANTITA LA PRESENZA DI GENERE

Nel corso dell'incontro di oggi tra la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo e il nuovo presidente della Fondazione Tercas, Gianfranco Mancini - incontro sollecitato dalla Cpo -si è discusso della rappresentanza di genere all’interno del Cda della Fondazione. Dopo il rinnovo del vertice dell’organismo, infatti, qualche settimana fa, è venuto a mancare l'equilibrio contenuto nella legge Golfo-Mosca in materia di quote rosa.

Il presidente Gianfranco Mancini ha garantito che si tratta di una “situazione assolutamente contingente e di breve durata visto che la Fondazione sta già preparando il bando per la scelta dei nuovo componenti del CDA e che nel rigoroso rispetto della legge è prevista, la quota per rappresentanza di genere”.

La Commissione ha espresso al presidente Mancini la necessità che la Fondazione continui a sostenere come fatto in passato – finanziando numerosi progetti e fra questi la mostra di Giuditta di Orazio Gentileschi - le iniziative della Commissione provinciale per le pari opportunità così come le iniziative poste in essere dalla Provincia per contrastare la violenza di genere.