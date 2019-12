VIDEO / ECCO I VINCITORI DEL CONCORSO DI IDEE "GENERIAMO RISPETTO"

Grande partecipazione stamattina alla cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso di idee “Generiamo Rispetto”, che si è svolta presso la Sala polifunzionale della Provincia di Teramo.

Questa edizione del concorso, organizzato dall’Azienda per il Diritto gli Studi Universitari di Teramo, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Ambito Territoriale di Teramo - e con il contributo organizzativo della Provincia di Teramo, ha inteso promuovere l’educazione al rispetto per l’ambiente.

In un momento in cui l’attenzione per l’ambiente viene sempre più ricercata, ma al tempo stesso si è ancora ancora lontani dal trovare una valida soluzione contro l'inquinamento, è sembrato più che mai opportuno fornire il proprio contributo in favore del tema ambientale.

Il concorso si è rivolto agli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Teramo, attraverso la presentazione di un progetto da attuare nel corso dell’anno scolastico 2019-2020.

Il concorso di idee è ormai diventato un appuntamento annuale, vista la valenza dei temi trattati e la risposta positiva delle scuole del territorio. Questi i vincitori:

Sezione scuole primarie

1° classificato – I C Falcone e Borsellino Teramo 5 – Plesso di Villa Vomano con il Progetto “Sei cappelli per sei strategie ecosostenibili” – premio euro 500

2° classificato - I C Roseto 2 - Plesso di Cologna Spiaggia con il Progetto “Non mandarla a rotoli” – premio euro 300

3° classificato – I C di Teramo 4 San Nicolò a Tordino – Scuola primaria Serroni con il Progetto “C’è posta per voi” - premio 200 euro

Sezione scuole secondarie di primo grado

1° classificato – I C Civitella – Torricella - Plesso di Torricella, con il Progetto “L’importanza dell’acqua” - premio euro 500

2° classificato - I C Civitella – Torricella - Plesso di Villa Lempa con il Progetto “Anche il clima fa scappare” – premio euro 300

3° classificato – I C Civitella – Torricella - Plesso di Civitella con il Progetto “Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza” – premio euro 200

La Cooperativa Blue Line, che gestisce le mense universitarie, ha messo a disposizione buoni in denaro per l’acquisto di materiale didattico.

