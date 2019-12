DOMENICA RIAPRE LA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE A TORANO

Un altro luogo di culto restituito ai fedeli e al territorio. La chiesa della Madonna delle Grazie di Torano Nuovo, inagibile dal settembre 2016 a causa degli eventi sismici che hanno colpito la zona, torna finalmente a essere aperta.

Domenica 22 dicembre, alle ore 18.30, Monsignor Lorenzo Leuzzi presiederà la celebrazione eucaristica a tre anni dalla forzata chiusura, e sarà un momento di gioia non solo per gli abitanti della locale parrocchia di San Flaviano ma anche per tutta la comunità diocesana, invitata per l’occasione a partecipare alla benedizione delle statuine del Bambinello per mano del nostro Vescovo.

«La riapertura della chiesa è il segno della visita di Dio alla comunità e in un certo senso anticipa l’evento del Natale – annuncia Monsignor Lorenzo Leuzzi – ovvero la visita di Dio al suo popolo attraverso la nascita di Gesù Bambino. La benedizione dei Bambinelli da deporre nei nostri presepi – prosegue l’alto prelato – ci permetterà di vivere ancora più intensamente questo giorno».

Anche la Chiesa di Teramo-Atri si unisce dunque spiritualmente, insieme a tante altre Diocesi in Italia e all’estero, a questo appuntamento di festa e preghiera che da mezzo secolo si ripete a Piazza San Pietro dalla Terza domenica di Avvento in poi, da quando il 21 dicembre 1969 Papa Paolo VI, durante l’Angelus, impartì per la prima volta la benedizione alle statuine del presepe raffiguranti il Bambino Gesù.