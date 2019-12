ECCO IL CAPODANNO TERAMANO: CONFERMATO IL CONCERTO DI NICCOLO' FABI, MA NIENTE JAMES SENESE... C'E' LA RUA IL 31

Confermato: è Niccolò Fabi il "nome" del concerto pomeridiano del 1 gennaio. Fabi canterà alle 17.00 in piazza Martiri

Il programma prevede :

IL 30 DICEMBRE - edizione speciale di PIGRO

IL 31 DICEMBRE - dalle 22,30 in poi LA RUA - dalle 00,30 in poi NICOLETTA DALE & HIS MODERNIST

IL 1 GENNAIO - ore 17.00 NICCOLO' FABI - ore 22,30