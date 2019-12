VIDEO / ATER E COMUNE SI INCONTRANO A COLLEATTERRATO CON GLI SFOLLATI: «SONO 147 LE UNITA' IMMOBILIARI CHE SARANNO ACQUISTATE, 80 GIA' IN POSSESSO DELL'ATER»

Saranno 147 le unità immobiliari che saranno acquistate dall'Ater. Confronto e chiarimenti ieri a Colleatterrato con gli sfollati tra Ater e Comune. A gennaio al via un dettagliato cronopragramma che servirà a pianificare nel dettaglio il lavoro da svolgere per far rientrare gli sfollati nelle loro case.

