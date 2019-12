VIDEO / UNA TRE GIORNI DI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO A TERAMO CON NICCOLO' FABI

Una tre giorni per il capodanno teramano. Anche quest'anno è costato 146 mila euro il capodanno. Edizione speciale del Pigro di livello con la band di Lucio dalla, e Bertoli. Un'offerta maggiore. Si è partiti dagli artisti teramani con le figure di Ivan Graziani e Nicoletta Dale. Non ci sarà Senese come annunciato in un primo momento in una recente riunione di maggioranza.

ASCOLTA GLI ASSESSORI FILIPPONI E CORE