FOTO/ INAUGURATA LA MOSTRA-EVENTO DI GIANNI TARLI NEL SOTTOPASSO DI PIAZZA GARIBALDI

Inaugurato nei giorni scorsi, l’evento-mostra “Guardare l’altro guardare il diverso” a cura dell’artista Gianni Tarli, nel sottopasso di Piazza Garibaldi a Teramo. Dopo i saluti Piero Chiarini, è andata in scena la presentazione dell’esposizione di Sandro Melarangelo. Una mostra da non perdere per il fascino che arriva proprio dal luogo nel quale la stessa è stata allestita: il sottopasso di piazza Garibldi nella zona dell'Ipogeo. La mostra rimarrà allestita fino all'8 gennaio 2020.