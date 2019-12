I CERAMISTI DI CASTELLI CONSEGNANO SCARPETTE ROSSE ALLA BRANDIFERRI

In occasione delle festività natalizie la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri ha ricevuto, presso il suo ufficio, alcuni artigiani di Castelli, i quali le hanno donato un paio di scarpette rosse in ceramica. Si tratta degli artigiani che hanno intrapreso una “battaglia” legale contro l’amministrazione comunale di Castelli, che con apposita ordinanza ha intimato loro di lasciare le casette concesse dalla Caritas in seguito all’emergenza terremoto.

I ceramisti con questo omaggio simbolico hanno voluto ringraziare la Consigliera di Parità Monica Brandiferri per la vicinanza e il sostegno dimostrati nella difficile situazione che stanno vivendo in questo momento, che potrebbe determinare la chiusura delle loro attività lavorative.

“Da tanti anni – afferma la Consigliera Monica Brandiferri - mi occupo di pari opportunità con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini al tema della parità di genere. Ascolto quotidianamente le tristi storie di donne vittime di violenza. Tante sono le iniziative da me portate avanti e ancora oggi sono in prima linea per far si che avvenga un cambiamento culturale attraverso un adeguato processo di formazione nelle nuove generazioni.

Sono orgogliosa di ricevere in dono le scarpette rosse in ceramica, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Come Consigliera di Parità ho perorato sin dall’inizio la causa degli artigiani di Castelli, facendomi portavoce dello stato di disagio da loro vissuto. Sono lavoratori che esercitano la loro attività in uno dei borghi più suggestivi, palesemente martoriato dai recenti eventi sismici, e portano avanti la nobile tradizione della lavorazione della ceramica. Ribadisco la mia solidarietà ai ceramisti e mi auguro che la loro delicata vicenda possa concludersi positivamente”.