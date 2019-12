IL 26 DICEMBRE IN SCENA A GIULIANOVA PAESE IL PRESEPE VIVENTE, ECCO CHI SONO I PROTAGONISTI

A pochi giorni dal Natale, l'Associazione Unica Stella mette gli ultimi tasselli al Presepe Vivente, che andrà in scena il prossimo 26 dicembre, nel suggestivo scenario del centro storico di Giulianova. Ad interpretare il ruolo di Maria e Giuseppe nella natività saranno i giovani giuliesi Chiara Ciafardoni e Piergiorgio Forcella.

Chiara è nata a Sant Omero il 14 marzo 2003 ed è residente a Giulianova. Frequenta il 3° anno di Liceo Classico Musicale al "Delfico" di Teramo. Ama la musica, studia pianoforte e canto ma sa suonare anche tanti altri strumenti, per ora proietta il suo futuro nel mondo dell'insegnamento musicale ma anche di psicologia per poter introdurre musicoterapia. Timida ma al tempo stesso socievole e sempre pronta ad aiutare chi è in difficoltà. Per i suoi 18 anni vuol regalarsi un corso di clown terapia per portare allegria negli ospedali pediatrici.

Piergiorgio, 34 anni, nato a Giulianova e residente a Cologna Spiaggia. Attualmente disoccupato da ormai più di due anni, dopo aver fatto nella vita tra i più disparati lavori sta cercando la sua strada, una professione che possa farlo sentire realizzato e possa essere di una qualche utilità. È catechista nella Parrocchia di San Gabriele dell'Addolorata a Cologna Spiaggia, cerca di essere un amico dei ragazzi della parrocchia e la sua “mission” è quella di fornire gli strumenti per non far loro commettere gli stessi errori che lui in passato ha commesso. Le sue passioni sono la musica ( è un cantautore ed ha un album all'attivo), la corsa, la camminata, la montagna, i libri, la pesca, scrivere poesie ed il videogaming.

I bambini che rivestiranno il ruolo del piccolo Gesù e che vedremo adagiati nella mangiatoia saranno 5 e si alterneranno nel corso della serata. Si tratta di Federico Andreani e Giulia Andreani nati il 27 agosto 2019 ad Ancona e residenti a Giulianova, figli di Adalberto ed Annarita Marini; Alessio Battaglia nato il 22 ottobre a Sant'Omero e residente a Giulianova, figlio di Roberto e Sara Di Battista; Carloalfredo Iampieri nato il giorno 08 agosto 2019 a Teramo e residente a Giulianova, figlio di Marco e Ludovica Amante; Filippo Morosi nato il 05 ottobre a Teramo, figlio di Cristian e Alessandra Loreti, residente a Tortoreto.

L' Associazione Unica Stella ringrazia tutti i figuranti e tutti coloro che hanno aiutato a dar vita a questa XXIV edizione, ed augura un sereno Natale alla città di Giulianova, invitando tutti in questo periodo di festa a non perdere di vista L' Essenziale.