DIFFERENZIATA, DOMANI SI RACCOGLIE L'ORGANICO, SABATO LA CARTA

Per interessamento dell'amministrazione comunale, che ha voluto in tal modo ridurre i disagi delle famiglie dopo il Natale, nei prossimi due giorni il calendario della raccolta differenziata subirà delle modifiche. Domani, venerdì 27 dicembre, verrà ritirato l'organico, pertanto questa sera vanno conferiti all'esterno delle abitazioni i relativi mastelli; dopodomani, sabato 28 dicembre, verranno invece ritirati carta e cartone.

Si rammenta che per verificare il conferimento quotidiano della raccolta differenziata è possibile scaricare l'app "differenziatateramo".