Cosa succede in città? / Oggi a Teramo il libro "Ci vediamo a casa"

Sabato 28 dicembre, alle ore 15,00 , presso nella sala polifunzionale della Provincia di Teramo, presentazione del libro “Ci vediamo a casa” , un libro scritto a quattro mani da Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum associazioni familiari, e dalla moglie Anna Chiara Gambini, grafica, che sono insieme da 20 anni, di cui 13 di matrimonio, ed hanno cinque figli. E’ il diario intimo di una coppia che mette in luce la bellezza di una famiglia numerosa ma anche le difficoltà quotidiane: ‘Ci vediamo a casa. La famiglia e altri meravigliosi disastri’ Nel libro sono raccontati senza filtri momenti intensi della famiglia De Palo: dall’esperienza della nascita del primo figlio ai ricordi delle gite di famiglia, senza tralasciare i litigi, a volte anche violenti, tra marito e moglie. Un libro che vuole aiutare il lettore a comprendere che in tutte le famiglie si vivono gli stessi problemi portandolo ad immedesimarsi attraverso pagine molto comiche o particolarmente commoventi. Gli autori hanno spiegato che il volume è rivolto a chi ha già una famiglia, a chi desidera sposarsi ma anche ai sacerdoti, che possono capire meglio alcune dinamiche di una coppia di coniugi. La famiglia non è tutto rose e fiori, lo sappiamo. Ma cosa c’è di più bello di quelle nottate strane, quando ci si sveglia tutti insieme senza un perché e ci si ritrova in cucina a parlare? La camomilla calda con zucchero e limone e poi tutti di nuovo a letto, sapendo che ti rimangono poche ore di sonno prima che la vita ricominci a correre”. L'allegria di un'ammucchiata sul lettone la domenica mattina. L'emozione di ascoltare il respiro di un bimbo che dorme e di annusare il suo odore. Il cuore che batte all'impazzata in attesa del risultato di un altro test di gravidanza. Le risate per una puzzetta. La baraonda intorno al tavolo della colazione e la corsa per non fare tardi a scuola. La quotidianità di una famiglia numerosa è fatta di questi e tanti altri momenti di straordinaria normalità, che Gigi e Anna Chiara sanno raccontare con spontaneità, disincanto, tenerezza e una buona dose di sano umorismo. Dal loro amore sono nati quattro figli (più uno, venuto al mondo proprio mentre questo libro andava in stampa!), e con ciascuno di loro la meraviglia e la sfida di essere genitori si sono rinnovate. Ma anche la stanchezza che mette a dura prova il rapporto di coppia, la fatica di far quadrare i conti alla fine del mese, i dubbi e le ansie per il futuro, le battutine e le frasi fatte della gente che ti incontra per strada con una piccola tribù al seguito. Ci vediamo a casa è sia un romanzo divertentissimo, sia un toccante diario intimo. È il ritratto a due voci della vita di una famiglia, senza filtri rosa e senza la pretesa di fornire ricette, perché ricette non ce ne sono Se non l'amore e la voglia di mettersi in gioco ogni giorno.