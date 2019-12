DA DOMANI FREDDO E NEVE NELLE MARCHE E IN ABRUZZO

L'aria fredda in arrivo dall'Europa orientale sta per spingersi verso l'Adriatico centro-settentrionale, dove darà luogo alla formazione di addensamenti consistenti associati a fenomeni di instabilità, in estensione verso le zone collinari e costiere di Marche (Fermano, Ascolano), Abruzzo, Molise e Gargano. Attesi temporali localmente associati a rovesci di graupeln o neve tonda fino a bassa quota, misti a pioggia anche in pianura, venti di Grecale in rinforzo e temperature in sensibile diminuzione, con quota neve in calo fino in collina o in bassa collina, 200-400 metri ma occasionalmente anche a quote più basse, specie in caso di forti rovesci. Le nevicate risulteranno più consistenti sulle zone montuose e sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatic.o ma interesseranno anche l'Aquilano. Tempo freddo ed instabile anche nella giornata di domenica con forti venti di Grecale e probabili mareggiate, attenzione. Lo rende noto Giovanni De Palma di abruzzometeo.it (nella foto in alto)