VIDEO-FOTO / SUCCESSO PER IL RADUNO DI "QUELLI DI CORSO SAN GIORGIO, TANTI ANNI DOPO": DIVENTERA' UN APPUNTAMENTO ANNUALE FISSO

Un corso San Giorgio pieno di giovani di ieri, oggi cinquentenni ed oltre, arrivati per prendere parte al grande raduno di "quelli di corso San Giorgio, tanti anni dopo". Un vero e proprio evento come lo hanno definito gli organizzatori che ha animato il gelido sabato con canzoni e manifestazioni gogliardiche di ogni tipo. Non sono mancati i trampolieri e i dj: Porrini, Armando, Aurelio, Plinio B, Piero De Iulis, e poi le dirette facebook di gente di oggi che hanno voluto immortalare il momento anche con spillette e felpe dedicate per l'occasione anche se, loro non era proprio di Corso San Giorgio. Puo' piacere o non piacere, su questo argomento ci sono più scuole di pensiero, quello che conta pero', è che stasera il corso era affollato di amanti dei ricordi e dei bei tempi andati e di persone che volevano divertirsi, cantare. E diverse persone si augurano che questo possa diventare un appuntamento fisso, annuale. Guido Campana è quasi sicuro che sarà proprio così.

ASCOLTA GUIDO CAMPANA