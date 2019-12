E' ARRIVATA LA NEVE, ECCO DOVE SI SCIA DA OGGI

Prime stazioni sciistiche aperte in Abruzzo dopo le nevicate delle ultime ore. Da oggi si scia a ROCCARASO, OVINDOLI-MAGNOLA e CAMPO FELICE.

Nel comprensorio di Roccaraso-Rivisondoli a Pizzalto sarà aperta, per la prima volta la pista Biancaneve, nata per celebrare il film di Alessandro Siani. Ad Ovindoli-Magnola al via da oggi la riapertura degli impianti sciistici. Qui gli hotel sono pieni e da questa mattina sono aperti gli impianti Capanna Brin - Daino, Le Fosse - Monte Arso, Belvedere, e la pista Capanna Brin. A Campo Felice dopo l'innevamento artificiale prodotto in questi ultimi giorni e la neve è partita ufficialmente anche qui la stagione sciistica. Attualmente sono aperte le seggiovie Brecciara e Campo Felice, e i tappeti Campo Felice e Snowtubing.

Ai Prati di Tivo si attende l'arrivo della neve dove è tutto pronto per la riapertura degli impianti - seggio cabinovia della Madonnina, quadriposto, Pilone e tapis roulant della scuola sci e di tutte le piste dopo il completamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e la messa a nuovo dei cannoni sparaneve. Riaperto anche il bar a monte sulla Madonnina. A Campo Imperatore, la stagione è partita in anticipo rispetto alle altre stazioni sciistiche abruzzesi, lo scorso 15 dicembre e tutto procede come nella norma.