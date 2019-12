VIDEO / DOPO IL BLACKOUT IN CENTRO, L'ENEL LASCIA LA STRADA IN PESSIME CONDIZIONI. ED IL COMUNE CONTROLLA?

Ricordate il blackout dell'altra sera che ha mandato al buio molte vie del centro ed anche corso San Giorgio, negozi compresi spegnendo anche le luminarie? Il guasto secondo il Comune di Teramo era da attribuire all'Enel che, una volta trovato tra via Forti e via Paladini (zona poste centrali) ha rotto la strada e sistemato il guasto dopo un intervento durato diverse ore. Si è dimenticata però la ditta che ha operato per conto dell'Enel di sistemare la strada lasciata nello stato che Marcello Schillaci denuncia nel filmato che segue.

GUARDA LO STATO DELLA STRADA