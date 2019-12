ARRIVA IL PRIMO OK A CARLO CALVARESI PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TERAMO

La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha dato l'ok alla designazione di Carlo Calvaresi come nuovo presidente del tribunale di Teramo. Ora manca la decisione del plenum e la firma del ministro di grazia e giustizia. Entro il mese di gennaio potrebbe essere tutto pronto e Calvaresi, attualmente presidente di sezione al palazzo di giustizia di Ascoli potrebbe andare ricoprire il ruolo di presidente del palazzo di giustizia di Teramo. Calvaresi, da 35 anni in magistratura di cui 30 trascorsi negli uffici giudiziari di Ascoli e San Benedetto Del Tronto, per molto tempo è stato anche gip al tribunale di Ascoli, si è occupato di casi importanti come quello dell'omicidio di Melania Rea.