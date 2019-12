NUOVA GESTIONE AL BAR CALYPSO, TORNA IL NOVECENTO, PROBLEMI NELLA "CESSIONE" DEL BAR DELL'OSPEDALE. ECCO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE

Nuova gestione e nuovo corso per il Bar Calypso tornato nelle mani di Luigi Sbraccia con il suo socio e noto esponente della Marcafè. Dunque, da ieri il Calypso si è rifatto il look con nuove proposte e di qualità, per i suoi affezionati visitatori. E' questo infatti l'obiettivo dei nuovi gestori: la qualità appunto e non poteva essere diversamente visto che è uno dei quattro bar di piazza Martiri dove proprio l'offerta dovrebne essere alta. Con l'anno nuovo arriveranno nuove proposte per giovani e non solo. Ieri c'è stata l'inaugurazione.

E per un bar che torna c'è quello dell'ospedale che ha problemi tra la vecchia e la nuova gestione, in quanto il vecchio gestore chiede tempo prima di lasciare i locali ai nuovi affidatari: la Pap di Sant'Atto.

In una nota la "Basilisco" che ha gestito in questi anni il bar dell'ospedale ha comunciato che «oggi è impossibile cessare il servizio in mancanza di congruo preavviso, unitamente alla necessità che per l'eventuale nuovo contratto e passaggio delle consegne, vadano rispettati e attesi i tempi previsti dalla legge. Entro il suddetto termine, la scrivente società presenterà ricorso al fine di ottenere la giusta conformità al giudicato e non avrà, all'esito, difficoltà ad adeguarsi alla decisione definitiva del giudice amministrativo. La stessa premura e correttezza ha chiesto che venga messa in atto dalla azienda sanitaria locale, essendoci tra l'altro in discussione le sorti di un'azienda e dei suoi lavoratori, oltre che la continuità del servizio, che risulterebbe inutilmente sacrificata, senza giustificazione plausibile». Il direttore generale Di Giosia chiede indietro le chiavi e le vuole entro oggi.

Infine il bar Novecento, ve lo ricordate quello sotto la galleria di piazza Martiri? E' in fase di ristrutturazione e verrà aperto dai vecchi gestori del Calypso ad anno nuovo. Perchè Teramo è anche questo, è anche passare del tempo a parlare con amici e familiari in un bel bar.