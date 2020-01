VIDEO / FESTA IN PIAZZA MARTIRI CON IL CONCERTO DEI "LA RUA" E "NICOLETTA DALE" PER L'ARRIVO DEL 2020

C'era molta Teramo presente a mezzanotte per l'arrivo del 2020 in piazza Martiri, accorsa per festeggiare con la musica dei La Rua e con la band di Nicoletta Dale & Her Modernists. Immancabile il brindisi sul palco del sindaco Gianguido D'Alberto con gli assessori Antonio Filipponi e Andrea Core.

Ed oggi il momento forse più importante con l'evento, alle 17 in programma per il concerto di Niccolò Fabi. L'ingresso in piazza sarà consentito ad un massimo di cinquemila persone per motivi di sicurezza.

GUARDA IL VIDEO DEGLI AUGURI DEI LA RUA