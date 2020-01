BAR DELL'OSPEDALE APERTO, DOMANI LA ASL INVIERA' ALTRI DOCUMENTI IN PROCURA

Era regolamente aperto oggi il bar dell'ospedale Mazzini di Teramo. Va avanti la querelle tra Asl e gestore del Bar e domani la Asl presenterà in Procura una integrazione all'esposto contro la mancata chiusura del bar dell'ospedale che non avrebbe ottemperato all'intimazione di concludere il contratto. La proroga è scaduta ieri.

La Asl vanterebbe affitti arretrati per un ammontare superiore ai 300mila euro, oggi il bar doveva essere chiuso per cessazione della gestione; la riconsegna delle chiavi, per permettere al nuovo aggiudicatario: la Pap di Sant'Atto di prendere possesso dei locali il cui passggio è fissato per l'8 gennaio.