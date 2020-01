VIDEO / FABI CHIUDE ALLE 19 PER VOLERE DEL PARROCO, TANTA GENTE “ADULTA” MA LA PIAZZA NON SI SCALDA

Si è chiuso alle 18,50 il concerto di Niccolò Fabi in piazza Martiri, dopo un'ora e mezza o poco più di canzoni. Chiusura obbligata per volere del parroco del Duomo, don Aldino, che ha chiesto la fine della musica prima delle 19. Piazza "sold out", con 5mila persone in piazza, ovvero il massimo possibile, ma il concerto va detto non ha "riscaldato" la piazza, che ha visto una partecipazione soprattutto di quarantenni e oltre, mentre l'anno scorso Ermal Meta aveva visto la partecipazione soprattutto di adolescenti e giovani, con un riflesso di visibilità molto più ampio e che era andato ben oltre i confini di Teramo

