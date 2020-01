PEDALATA DI BENEFICEZA DELL'EPIFANIA, PARTENZA DA GIULIANOVA PER PESCARA

Si svolgerà la mattina dell’Epifania, lunedì 6 gennaio 2020 la “Pedalata di Beneficenza dell’Epifania” una pedalata cicloturistica ad andatura controllata con partenza da Giulianova (Te) alle ore 10.00 (raccolta dalle ore 09.00) in Piazza del Mare ed arrivo a Pescara a Piazza della Rinascita (piazza Salotto) alle ore 12.00.



Il Presidente dell’Associazione G.A.L. - Gruppo Abruzzese Linfomi, Antonio Cetrano ha dichiarato:”Abbiamo voluto iniziare questo 2020 con una iniziativa che ha il duplice obiettivo di innanzitutto informare e promuovere la conoscenza delle problematiche sui Linfomi ma anche di raccogliere fondi per fornire un concreto supporto ai malati e alle loro famiglie. Anche prima della partenza e anche all’arrivo a Pescara, continueremo a raccogliere donazioni. Aspettiamo chi in possesso di “idoneità sportiva” e di casco voglia unirsi a noi dalle ore 9.00 a Giulianova in piazza del mare. Ma rivolgo un appello a tutti a venire per effettuare una donazione. Ringraziamo i Comuni di Giulianova, assessorato Cultura e Turismo, e Comune di Pescara, assessorato Associazionismo sociale per i patrocini concessi, e la ASD 50fisso Bike store cafè di Colleranesco e Consulta degli eventi di Giulianova e la Provincia di Pescara per aver reso possibile questa iniziativa”,

L’Assessore Nicoletta Di Nisio ha sottolineato: “Un buon inizio anno. Già la prima iniziativa di una delle tante e meritevoli Associazioni che operano sul nostro territorio. Operano volontariamente e lo fanno per assistere, aiutare, essere al fianco di chi ha bisogno. Dobbiamo, sia come cittadini che come Istituzioni, essere al loro fianco, sostenerle, aiutarle ed anche pubblicizzarle per fare in modo che aumentino i partecipanti e aumentino le loro attività. Come Assessore è questo il mio impegno”.

INFO sul sito web https://www.gruppoabruzzeselinfomi.org/

EVENTO Fb https://www.facebook.com/events/s/pedalata-di-beneficenza-dellep/441562553220750/



Instagram https://www.instagram.com/p/B63HwS2ImM1/?igshid=1f0mb394ao4l7



#NonLasciareIndietroNessuno