ECCO GLI APPUNTAMENTI DELL'EPIFANIA A TERAMO, DOMANI IL PRESEPE VIVENTE

Gli appuntamenti di chiusura del Natale teramano

4 Gennaio, il concorso dei presepi

La premiazione si terrà il 4 gennaio alle ore 11:00 presso la sala episcopale di Piazza Martiri della Libertà, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi e dal Sindaco Gianguido D’Alberto. Il concorso dei presepi ha registrato quest’anno l’adesione di 22 tra quartieri e frazioni.

4 e 5 Gennaio, il Presepe vivente

Organizzato dalla Sezione Gran Sasso Teramo della Protezione Civile, è una manifestazione del Natale teramano giunta alla seconda edizione. Si terrà presso la Villa Comunale Stefano Bandini il 4 e 5 Gennaio dalle ore 17.00 alle ore 20.30. A differenza dello scorso anno, l’accesso sarà da Viale Bovio ed è previsto un ingresso riservato a disabili presso la scuola Zippilli. I figuranti saranno 100, nel suggestivo scenario verde del grande parco cittadino, nel quale troverà spazio anche l’associazione Culturale di Rievocazione Storica “Legio VIII Augusta” di Cologno Monzese.

6 Gennaio, Fiera dell’Epifania

Il 6 Gennaio in un’ampia parte del centro storico, esporranno circa 120 operatori provenienti da diverse regioni italiane. Piazza Martiri sarà riservata ai prodotti tipici regionali, mentre l’inizio di Corso San Giorno, da piazza Garibaldi, sarà occupato da artigiani della pelletteria, compresi calzaturifici delle Marche. In Largo Melatini e inizio corso Cerulli stazioneranno i mezzi riservati alla gastronomia. Corso De Michetti sarà riservato agli OPI, Operatori del Proprio Ingegno. Sarà disponibile come parcheggio, Largo Madonna delle Grazie con il prospiciente Viale.

6 Gennaio, Befana dei Vigili

Si rinnova l’appuntamento del 6 Gennaio con la Befana dei Vigili del Fuoco. Alle 17.30 in piazza Martiri della Libertà, la Befana dell’associazione Grisù – Amici Vigili del Fuoco e della sezione di Teramo dell’associazione nazionale VdF, realizzano l’evento in collaborazione con il Comando Provinciale dello stesso corpo. La Befana arriverà dal’alto con una spettacolare discesa dal Palazzo che ospita la Teramo Ambiente e da qui sarà recuperata con il cestello dell’autoscala. Si tratta di una iniziativa che si ripete da 12 anni e sarà una festa perché l’evento, che si terrà nella massima sicurezza, regalerà spettacolo e stupore, mettendo in risalto anche i particolari automezzi operativi e le capacità dei Vigili del Fuoco. Una dimostrazione colorata e allegra che coinvolgerà i bambini, cui la Befana regalerà caramelle e dolci. La manifestazione chiuderà la seconda edizione del Natale teramano.