DA OGGI AL VIA LA CORSA AI SALDI INVERNALI

Partono oggi in Abruzzo i saldi invernali. I saldi dureranno sessanta giorni, fino a martedì 3 marzo. Previsti ribassi tra il 30 e il 40 per cento con punte fino al 70 per cento. Anche se iI saldi invernali sono di fatto già partiti in 1 negozio su 3, con i commercianti che hanno anticipato l'avvio ufficiale degli sconti praticando ribassi alla clientela, proponendoli direttamente ai consumatori in fase di acquisto o inviando mail, sms e messaggi WhatsApp ai clienti. In media le famiglie spenderanno 168, ma il 43% acquisterà per meno di 100 euro, mentre il 47% spenderà tra il 100 ed i 300. Solo il 6% ha previsto una spesa tra i 300 ed i 500 euro, mentre il 4% più di 500 euro.