ANDREA E CHAD OGGI SPOSI, IL SINDACO CASCIOTTI: «CHE LA FELICITA' DIVENTI IL VOSTRO COMPAGNO»

Andrea e Chad si sono uniiti oggi in matrimonio ad Alba Adriatica. A celebrare il matrimonio il Sindaco Antonietta Casciotti la quale ha voluto dedicare loro questo pensiero:

"Adesso non sentirete la pioggia, poiché sarete riparo l'uno per l'altro. Adesso non sentirete più freddo, poiché vi riscalderete l'un l'altro. Adesso non ci sarà più solitudine, poiché sarete compagni l'uno per l'altro.

Adesso siete due persone, ma c’è una sola vita davanti a voi.

Che la bellezza vi circondi nel viaggio davanti e attraverso gli anni, che la felicità diventi il vostro compagno fino al posto dove il fiume incontra il sole.

E che i vostri giorni insieme siano buoni e lunghi su questa terra. (Benedizione Apache per gli sposi)".





Pensiero molto apprezzato non solo dagli sposi ma dai parenti e dai tanti amici presenti in municipio e alla cerimonia che si è svolta oggi pomeriggio.