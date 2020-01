MENSA SOLIDALE ALL'UNITE GRAZIE ALL'ADSU, DISTRIBUITI PACCHI DONO AI BISOGNOSI

«Una bellissima giornata di solidarietà all'Università di Teramo. Un pranzo con i più bisognosi promosso dall'Adsu. La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo a servizio di chi vive in difficoltà». Anche quest'anno grande presenza per questa iniziativa dell'Adsu e dell'Unite con in prima fila il rettore ed il sindaco.

La mensa solidale si è svolta oggi in occasione della Festa dell’Epifania nel Campus di Coste Sant’Agostino.

L’iniziativa curata dall’ADSU, in collaborazione con Università di Teramo e con la Cooperativa Blue Line, in continuità con il Progetto della Mensa Solidale avviato negli anni scorsi, ha rappresentato un piacevole momento di festa e condivisione con i meno abbienti.

Al termine del convivio sono stati distribuiti pacchi dono per tutti i partecipanti.