È UFFICIALE: DI GIACINTO NOMINATO ALL’IZS, NELLA LEGA DI GIANVITTORIO SI IMPONE SU BELLACHIOMA

Davide Calcedonio Di Giacinto è già, in pectore, il nuovo presidente dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo. La nomina nel cda è regolarmente avvenuta e altrettanto regolarmente Di Giacinto l’ha accettata. La nomina di Di Giacinto segue quella di Alfonso Cantone indicato dalla Regione Molise e si attende quella del Ministero che, salvo sorprese, dovrebbe indicare l’avvocato teramano Manola Di Pasquale, presidente uscente dell’Izs. Si chiude così una vicenda che ha visto la Lega impegnata in una non facile disputa interna, visto che a Calcedonio Di Giacinto, indicato dalla corrente che si identifica nel consigliere Tony Di Gianvittorio, era opposto il veterinario rosetano Pietro Di Giulio gradito, invece, a Bellachioma. A spuntarla è stato Di Gianvittorio, visto che benché qualcuno ancora soffi sul fuoco delle polemiche, la Regione ha già inviato la lettera di designazione.