LOTTERIA ITALIA, ALL’ABRUZZO SOLO LE BRICIOLE

A Torino di Sangro un premio da 100 mila euro, il terzo in tre anni. È questo il premio più importante tra quelli vinti in Abruzzo alla lotteria Italia. Va al biglietto numero E 346697. E in attesa che oggi si conoscano i premi minori, è per ora l’unica soddisfazione della nostra regione. Eppure, in Abruzzo sono stati venduti 179.120 biglietti della Lotteria Italia (-4,7%). Quella. Ve aveva tentato di più la sorte è stata la provincia dell'Aquila con 53.860 tagliandi staccati (-0,2%), poi Chieti con 53.680 biglietti (- 15,1%), quindi Teramo con 40.620 (+0,3%) e fanalino di coda Pescara con 30.960 (+2,4%). Il primo premio da 5 milioni di euro è andato a Torino, il secondo premio da 2,5 milioni a Gonars (Udine), il terzo da 1,5 milioni a Roma, il quarto da un milione a Lucca e il quinto da 500mila euro a Erba (Como)Y