ISOLA, LA "FAVOLA" E' FINITA... LA SCUOLA INAUGURATA DALLA PRINCIPESSA CHARLENE RESTA CHIUSA

Alla fine… non era una favola. Non è bastata una principessa, una scuola favolosa, una festa in pompa magna e un taglio del nastro emozionante, a regalare ai ragazzi di Isola del Gran Sasso davvero una nuova scuola, visto che la nuova sede… è ancora vuota. Eppure, il Sindaco aveva chiaramente annunciato che il trasferimento nella nuova scuola sarebbe avvenuto durante le vacanze di Natale. Invece, niente. Secondo alcuni genitori, si tratterebbe di un problema legato all’attività della preside, che durante le ferie e non avrebbe avuto modo di organizzare il trasferimento della parte burocratica, rendendo di fatto impossibile quello degli studenti. Così, passo indietro del Sindaco, che aveva annunciato a tutti la nuova scuola per il 7 gennaio e ha dovuto invece controannunciare che si doveva tornare nella vecchia. Si andrà nella nuova il 9 gennaio... giovedì prossimo... forse.