NOMINA DIRETTORI ASL TERAMO E PESCARA, ECCO TUTTI I NOMI DEGLI ASPIRANTI

Sono 31 le candidature pervenute in Regione nell’ambito dei bandi dai quali scegliere i nuovi direttori generali delle Asl di Teramo e Pescara. Adesso la Regione dovrà istituire la commissione tecnica di valutazione per verificare l'ammissibilità delle domande e procedere quindi alla loro valutazione. Tra i papabili e favoriti per la Asl teramana c'è l'attuale dg pro tempore Maurizio Di Giosia. La scelta dovrebbe essere operata tra fine gennaio e metà febbraio.

