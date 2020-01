TORTORETO UNICA CITTA' DELLA PROVINCIA DI TERAMO AL PROGETTO EUROPEO "EDEN"

Tortoreto è l'unica città della provincia di Teramo ad essere stata selezionata per il progetto europeo "Eden" promosso dal MIBACT e finanziato dalla Commissione Europea. Questa mattina, infatti, si è svolta la cerimonia per la designazione delle città partecipanti e, oltre al "capofila" del progetto (la città di Montepulciano), tra i protagonisti di quest'anno ci sarà anche la cittadina marittima teramana.

Il progetto europeo è finalizzato allo scambio di buone pratiche e alla promozione del marketing internazionale del turismo del benessere con l’obiettivo di focalizzare l'attenzione sulla diversità delle destinazioni europee e di valorizzare quelle emergenti in cui si stanno sviluppando nuove iniziative turistiche sostenibili. Le candidature italiane sono state raccolte dal 1° agosto al 15 ottobre e sono ben 350 le destinazioni Eden che hanno aderito da 27 paesi membri fino ad oggi. La rete Eden è la più grande rete al mondo nel settore del turismo sostenibile.

Il processo di selezione si è articolato in due fasi: nella prima, tra il 1°agosto al 15 ottobre, il Dipartimento del Turismo ha ricevuto le domande dei Comuni candidati. Il Comitato Nazionale di Valutazione, presieduto dal Dipartimento del Turismo e costituito da ENIT, ANCI e Coordinamento Regionale per il Turismo, ha esaminato le candidature pervenute sulla base di criteri europei e nazionali, nonché attraverso visite sul territorio per poi selezionare le destinazioni Eden (1 vincente e 4 classificate) da segnalare alla Commissione Europea.